FPÖ Neunkirchen zieht mit sieben Mandataren in den Gemeinderat ein

Neunkirchen (OTS) -

„Die Neunkirchner haben uns mit fast 20 Prozent ihr Vertrauen geschenkt. Dieses Vertrauen ist für uns kein Freibrief, sondern ein klarer Auftrag. Wir werden im Gemeinderat konsequent für jene Politik eintreten, die wir vor der Wahl angekündigt haben: ehrlich, direkt und ausschließlich den Bürgern verpflichtet“, stellt FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler klar und sieht die FPÖ Neunkirchen mit sieben Mandataren im Gemeinderat in der Pflicht: „Mehr Kontrolle, mehr Bürgernähe und ein politischer Neustart für Neunkirchen.“

„In der Politik gibt es nur einen Chef, und das ist die Bevölkerung. Jeder Beschluss muss den Menschen in Neunkirchen dienen. Es gibt kein Gemeindegeld, es gibt nur das Geld der Steuerzahler“, betont Fiedler und stellt die Anliegen der Bevölkerung in den Mittelpunkt.

Die FPÖ Neunkirchen mit Helmut Fiedler, Wilhelm Haberbichler, Roland Mitteregger, Bernd Trenk, Michaela Hofer, Peter Leber und Dijana Bobek kündigt an, sich im Gemeinderat besonders für Transparenz, Kontrolle der Finanzen, Entlastung der Bürger sowie Einsparungen im politischen System und in aufgeblähten Strukturen einzusetzen. Gespart werden dürfe nicht bei Familien, Pensionisten, Vereinen oder der Sicherheit, sondern dort, wo Politik und Verwaltung zu teuer geworden seien.

„Wir werden nicht zusehen, wenn Belastungen auf die Bevölkerung abgewälzt werden. Unser Auftrag ist klar: Wir wollen Ordnung schaffen, Missstände offen ansprechen und Neunkirchen wieder auf Kurs bringen. Wir werden dem System weiterhin genau auf die Finger schauen und Missstände schonungslos aufzeigen“, kündigt Fiedler an.

Zugleich stellt Fiedler klar, dass die freiheitlichen Gemeinderäte als Team auftreten werden: bodenständig, erreichbar und mit klarem Kurs. „Wir haben vor der Wahl gesagt, dass wir anders Politik machen wollen. Jetzt werden wir genau daran gemessen. Unser Versprechen gilt: Wir bleiben bei den Menschen, hören zu und arbeiten für Neunkirchen. Auf Punkt und Beistrich“, so Fiedler abschließend.