Der Sommer ist da, dazu gibt’s wieder Kino auf Wiens Märkten

Wien (OTS) -

Filmfreunde aufgepasst, für euch gibt’s wieder das beliebte Sommerkino auf unseren Märkten: Traditionell veranstalten das Marktamt und das VOLX-Kino in der warmen Jahreszeit wieder Filmvorführungen auf den wunderschönen Bauernmarktplätzen Wiens. Und: Für alle Gäste gibt’s vom Marktamt gratis Popcorn direkt aus der Popcorn-Maschine solange der Vorrat reicht. Gezeigt werden auch heuer wieder neben internationaler Filmproduktionen Werke heimischer Regisseur*innen.

Die Termine im Überblick:

10.06.2026, 21.00 Uhr, KARMELITERMARKT, 1020 Wien

SIRAT

02.07.2026, 21.00 Uhr, KARMELITERMARKT, 1020 Wien

QUEERTACTICS-Kurzfilmprogramm GOLDENE MEDUSA 2025

08.07.2026, 21.00 Uhr, KARMELITERMARKT, 1020 Wien

THE MILLION DOLLAR BET

16.07.2026, 21.00 Uhr, MEIDLINGER MARKT, 1120 Wien,

DIE ROSENSCHLACHT

23.07.2026, 21.00 Uhr, FLORIDSDORFER MARKT, 1210 Wien

INDIEN

30.07.2026, 21.00 Uhr, SCHWENDERMARKT, 1150 Wien

HOW TO BE NORMAL

06.08.2026, 21.00 Uhr, NASCHMARKT, 1060 Wien

HOW TO MAKE A KILLING

13.08.2026, 21.00 Uhr, VOLKERTMARKT/-PLATZ, 1020 Wien

DAS LEHRERZIMMER

21.08.2026, 20.00 Uhr, BRUNNENMARKT, 1160 Wien

NARBEN EINES PUTSCHES

27.08.2026, 20.00 Uhr, VOLKERTMARKT/-PLATZ, 1020 Wien

ZUSAMMENLEBEN

Der Eintritt ist frei!

„Das Marktsommerkino ist eine echte Erfolgsgeschichte und wird natürlich fortgesetzt. Dank der Initiativen vom Marktamt werden dadurch neue Marktbesucher*innen angelockt, welche sich vom tollen Angebot der Märkte überzeugen können. Unsere Märkte sind heute lebendige Grätzlzentren, die Kulinarik, Nahversorgung und Gemeinschaft verbinden. Diesen Weg werden wir fortsetzen und mit frischen Ideen weiter für Aufschwung auf Wiens Märkten sorgen,“ freut sich die für die Märkte zuständige Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.



Marktamtsdirektor Andreas Kutheil ergänzt: „Unter dem Motto „Darf`s ein bisserl mehr sein?“ lässt sich das Marktamt immer etwas Neues einfallen, um auf unsere tollen Märkte aufmerksam zu machen. Mit den spannenden Events und dem fantastischen Angebot bauen wir den Kund*innenstamm sukzessive weiter aus. Frischeste Lebensmittel gemeinsam mit einem großartigen Kulturangebot bilden ein harmonisches Duo.“

Zudem haben Wiens Märkte heuer mehr Besucher*innen als je zuvor verzeichnet. Bei der jährlichen Besucher*innenfrequenzzählungen wurden im Mai 2026 pro Woche 696.167 Menschen gezählt. Hochgerechnet auf das Jahr ergibt dies ca. 36,2 Mio. Kund*innen auf Wiens Märkten. Das entspricht einer Steigerung von 10,4 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil sind vom Ergebnis begeistert. Es bestätigt gemeinsame Bemühungen: ein Top-Angebot der Marktstandler*innen, das abwechslungsreiche Kulturangebot und die laufende Verbesserung der Infrastruktur sorgen für diesen enormen Zuwachs.

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.