  • 09.06.2026, 11:07:02
  • /
  • OTS0081

Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) - 

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung nahm den Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugend Anwaltschaft für den Berichtszeitraum vom 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2025 zur Kenntnis.

Weiters beschloss die NÖ Landesregierung eine Erstattung der anteiligen Umsatzsteuer im Wert von 83.332,50 Euro für ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF3) der Marktgemeinde Kilb.

Ebenso wurde die Erstattung der anteiligen Umsatzsteuer im Wert von 83.332,50 Euro für ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF3) der Marktgemeinde Michelhausen beschlossen.

Der Zinsenzuschuss zu den Agrarinvestitionskrediten für das erste Halbjahr 2026 in der Höhe von 770.000 Euro wurde bewilligt.

Das Umweltprogramm (ÖPUL) ist ein wesentliches Instrument zur Erreichung von Umweltzielen in der österreichischen Landwirtschaft. Diese freiwilligen Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte werden durch Mittel aus der EU, dem Bund und den Ländern finanziert, die Abwicklung erfolgt über die AMA (Agrarmarkt Austria). Der NÖ-Anteil für die aktuelle Auszahlung beträgt 9.908.000 Euro und wurde in dieser Höhe von der Landesregierung beschlossen.

Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Sie wird durch Mittel aus der EU, dem Bund und den Ländern finanziert, die Abwicklung erfolgt über die AMA (Agrarmarkt Austria). Der NÖ-Anteil für die aktuelle Auszahlung beträgt 2.548.800 Euro und wurde in dieser Höhe von der Landesregierung beschlossen.

Zur anteiligen Unterstützung der Kosten für die effektive und effiziente Umsetzung des Jugendsport- und Kooperationsprojektes „Jugend gesund bewegen - Voll aktiv im Sportverein“ wurde den NÖ Sportdachverbänden im Zeitraum 09/2026 bis 08/2027 eine Förderung des Landes Niederösterreich in der Höhe von maximal 200.000 Euro genehmigt.

Beschlossen wurde auch, dass das Land Niederösterreich die Erweiterung der Wohneinrichtung und Tagesstätte Grünbach am Schneeberg der Lebensbogen GmbH am Standort Grünbach am Schneeberg mit 1.624.000 fördert.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright