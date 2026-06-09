Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung nahm den Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugend Anwaltschaft für den Berichtszeitraum vom 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2025 zur Kenntnis.

Weiters beschloss die NÖ Landesregierung eine Erstattung der anteiligen Umsatzsteuer im Wert von 83.332,50 Euro für ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF3) der Marktgemeinde Kilb.

Ebenso wurde die Erstattung der anteiligen Umsatzsteuer im Wert von 83.332,50 Euro für ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF3) der Marktgemeinde Michelhausen beschlossen.

Der Zinsenzuschuss zu den Agrarinvestitionskrediten für das erste Halbjahr 2026 in der Höhe von 770.000 Euro wurde bewilligt.

Das Umweltprogramm (ÖPUL) ist ein wesentliches Instrument zur Erreichung von Umweltzielen in der österreichischen Landwirtschaft. Diese freiwilligen Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte werden durch Mittel aus der EU, dem Bund und den Ländern finanziert, die Abwicklung erfolgt über die AMA (Agrarmarkt Austria). Der NÖ-Anteil für die aktuelle Auszahlung beträgt 9.908.000 Euro und wurde in dieser Höhe von der Landesregierung beschlossen.

Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Sie wird durch Mittel aus der EU, dem Bund und den Ländern finanziert, die Abwicklung erfolgt über die AMA (Agrarmarkt Austria). Der NÖ-Anteil für die aktuelle Auszahlung beträgt 2.548.800 Euro und wurde in dieser Höhe von der Landesregierung beschlossen.

Zur anteiligen Unterstützung der Kosten für die effektive und effiziente Umsetzung des Jugendsport- und Kooperationsprojektes „Jugend gesund bewegen - Voll aktiv im Sportverein“ wurde den NÖ Sportdachverbänden im Zeitraum 09/2026 bis 08/2027 eine Förderung des Landes Niederösterreich in der Höhe von maximal 200.000 Euro genehmigt.

Beschlossen wurde auch, dass das Land Niederösterreich die Erweiterung der Wohneinrichtung und Tagesstätte Grünbach am Schneeberg der Lebensbogen GmbH am Standort Grünbach am Schneeberg mit 1.624.000 fördert.