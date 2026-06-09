Wien (OTS) -

Anlässlich der Welt-Allergie-Woche lädt die Interessensgemeinschaft Allergenvermeidung (IGAV) gemeinsam mit der MedUni Wien am 18. Juni 2026 zur virtuellen Allergie-Sprechstunde. Unter dem Motto „Allergie im Griff“ informieren renommierte Expert:innen von 17:00 bis 19:00 Uhr über den Einfluss von Umweltfaktoren und Ernährung sowie über moderne Therapien für Kinder und Erwachsene. Die Teilnahme ist einfach und kostenfrei möglich: www.meduniwien.ac.at/allergiesprechstunde



Der Kontakt mit Pollen, ein Bienen- oder Wespenstich oder auch bestimmte Nahrungsmittel können bei immer mehr Menschen teils heftige allergische Reaktionen auslösen. Und die Liste der möglichen Auslöser wird zunehmend länger, denn Allergien nehmen weltweit zu.

Im Rahmen des Webinars „Allergie-Sprechstunde“ erhalten Betroffene und Interessierte fundierte Information und praxisnahe Tipps für den Alltag. Sie haben zudem die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Vortragenden zu richten. Die Themen reichen von Umweltreizen und Ernährung bei Allergie und Asthma bis hin zu Diagnose und individuellen Behandlungsmöglichkeiten bei Erwachsenen und im Kindesalter.

Veranstaltet wird das Webinar von der Patientenplattform IGAV – Interessensgemeinschaft Allergenvermeidung in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien und AllergyCare – Allergiediagnose in der Privatklinik Döbling, Wien. Die Schirmherrschaft übernimmt die Österreichische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI). Das virtuelle Event findet im Vorfeld der Welt-Allergie-Woche (21. bis 27. Juni 2026) statt – einer weltweiten Initiative der World Allergy Organization (WAO).



Allergie-Sprechstunde

Webinar anlässlich der Welt-Allergie-Woche 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026, 17:00-19:00 Uhr

Mehr Info zum Programm & Teilnahme:

www.meduniwien.ac.at/allergiesprechstunde

Fragen können während der Vorträge per Chat gestellt oder auch schon im Vorfeld an [email protected] geschickt werden.

Hinweis: Das Live-Webinar wird aufgezeichnet und kann jederzeit nachgesehen werden.