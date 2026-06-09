ÖAMTC hilft am Nova Rock Festival

Wien (OTS) -

Das Nova Rock Festival wird wieder mehr als 200.000 Musikfans nach Nickelsdorf locken. Nach über 300 Einsätzen im vergangenen Jahr, ist der ÖAMTC auch heuer wieder mit seinem mobilen Pannenstützpunkt vor Ort, um rasch Hilfe leisten zu können. „Wir sind natürlich auch auf den Anfahrtsrouten unterwegs, wenn wir gebraucht werden, um lange Staus aufgrund defekter Fahrzeuge zu verhindern“, erzählt Pannenhelfer Andreas Müller. Er kann auf eine jahrelange Festival-Expertise zurückblicken und hat wertvolle Tipps für die Besucher:innen parat.

Zwtl.: Staus auf der A4 zu erwarten – vorausschauend fahren!

Erfahrungsgemäß verteilt sich die Anreise auf mehrere Tage. Bereits ab Dienstag (9. Juni), 16 Uhr, kann man mit dem „Early Caravan“ Ticket anreisen – viele nutzen diese Möglichkeit, um sich frühzeitig einen guten Stellplatz zu sichern.

Den stärksten Anreiseverkehr erwarten Verkehrsexpert:innen am Donnerstag (11. Juni). Das bewährte Verkehrskonzept sorgt zwar für eine möglichst reibungslose Zufahrt, dennoch kann sich insbesondere bei Unfällen oder Pannen rasch Stau aufbauen.

Der ÖAMTC empfiehlt daher eine besonders vorausschauende Fahrweise: Wer abrupte Spurwechsel vermeidet, trägt wesentlich zu einem flüssigen Verkehrsablauf bei. Der linke Fahrstreifen muss für Fahrzeuge Richtung Ungarn frei bleiben!

Die Zufahrt zu den Pannonia Fields erfolgt grundsätzlich über die Abfahrt Nickelsdorf. Sollte das Verkehrsaufkommen besonders hoch sein, kann alternativ auch über die Abfahrt Mönchhof zum Nova Rock Gelände gefahren werden – bitte auf die Beschilderung vor Ort achten!

Wer Festivalbesucher:innen zum Nova Rock bringen bzw. Von dort abholen will, kann nicht direkt zum Gelände fahren. Am Sportplatz Nickelsdorf gibt es einen dafür eigens eingerichteten „Kiss and Ride“-Parkplatz, von dort geht es via Shuttlebus direkt zum Haupteingang.

Zwtl.: Club empfiehlt öffentliche Anreise als unkomplizierte Alternative

Wer möglichst entspannt und stressfrei zum Nova Rock anreisen möchte, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten mit Bus oder Bahn. Festival-Sonderzüge verkehren ohne Zwischenstopps zwischen Wien-Meidling und Nickelsdorf. Zusätzlich gibt es auch Busverbindungen aus mehreren Städten direkt zum Gelände.

Zwischen dem Bahnhof Nickelsdorf, der Ortsmitte und den Pannonia Fields pendeln regelmäßig Shuttlebusse.

Zwtl.: Viel Arbeit und ungewöhnliche Einsätze bei guter Stimmung

Auf das ÖAMTC-Nova Rock – Team warten an diesem Wochenende hunderte Einsätze. „Den Großteil der Pannenhilfen wird es erst vor der Heimfahrt geben“, erzählt Festival-Profi Andreas Müller. „Meist fällt es erst knapp vor der Heimreise auf, dass der Autoschlüssel verschwunden ist, oder die Batterie leer.“

Trotz des hohen Arbeitsaufkommens freuen sich die Pannenhelfer stets auf die gute Stimmung am Nova Rock – von einer Panne lässt sich hier niemand die Festivallaune vermiesen.

Kreativität ist gefragt, manchmal müssen auch Leiterwagen, Scheibtruhen, Kühlschränke oder Stromaggregate wieder flott gemacht werden.

Es kam schon öfters vor, dass Besucher:innen aufgrund der großen Parkplätze die Orientierung verloren haben und nach vier Tagen Festival nicht mehr genau wussten, wo sie ihr Fahrzeug abgestellt hatten – auch hier erwiesen sich die Gelben Engel als Retter in der Not.

“Wenn gar nichts mehr geht, so stehen bei uns auch Clubmobile am Gelände bereit, also die Mobilität ist auf jeden Fall gesichert”, so Müller.

Zwtl.: Nova Rock – pannenfrei – die Tipps des Mobilitätsclubs

* Fahrzeug vor Anreise kontrollieren: Flüssigkeitsstände, Reifendruck und Beleuchtung

* Autobatterie schützen, Energieverbrauch reduzieren. Besonders Kühlboxen sollten zeitweise ausgeschaltet werden. Autoradio und Klimaanlage sind ebenfalls Energiefresser.

* Den Parkplatz des eigenen Fahrzeugs gut einprägen, alternativ könnte man die Koordinaten am Handy speichern.

* Unbedingt Zweitschlüssel mitnehmen und einem Mitfahrenden geben. Geht der Autoschlüssel verloren, kann der ÖAMTC das Fahrzeug zwar öffnen, aus rechtlichen Gründen jedoch nicht starten. Empfehlenswert ist außerdem ein Schlüsselanhänger, dann kann er beim “Lost & Found” rasch identifiziert werden.

Zwtl.: ÖAMTC-Schlüsselfunddienst

Der Mobilitätsclub bietet für Mitglieder ein bewährtes Service: Am Nova Rock ist ein Schlüsselanhänger mit Funddienst-Funktion gratis erhältlich. Der Anhänger wird mit den Kontaktdaten verknüpft. Findet jemand den Schlüssel, kann er ihn an einem ÖAMTC-Stützpunkt (auch am mobilen Festival-Stützpunkt) abgeben oder einfach in einen Postkasten werfen.

SERVICE:

Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps



(Schluss)