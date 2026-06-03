Horváth & Partner im Unternehmensberater-Ranking 2026: Erneut Platz 1 in der Kategorie Finance

Wien (OTS) -

Die Unternehmensberatung Horváth & Partner wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erneut als eine der führenden Beratungen Österreichs ausgezeichnet. In der Kategorie „Finance“ erreichte das Unternehmen den 1. Platz und bestätigt damit seine starke Position in der finanzwirtschaftlichen Beratung.

Die Auszeichnung würdigt insbesondere die langjährige Fachkompetenz von Horváth & Partner in den Bereichen Finance & Controlling, Finanzsteuerung, Treasury, Konsolidierung sowie bei der strategischen Begleitung komplexer Transformationsprojekte. Gerade in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld gewinnen finanzielle Resilienz, Transparenz und effiziente Steuerungsmodelle weiter an Bedeutung.

Christoph Kopp, Associate Partner und Head of Industrial Goods & High-Tech, sowie Peter Schentler, Partner und Head of CFO Advisory, zeigen sich erfreut über das Ergebnis: „Wir freuen uns sehr bereits zum dritten Mal den 1. Platz in der Kategorie Finance erreicht zu haben – vor allem weil dieser auf Erfahrungen vieler Führungskräfte beruht. Diese Auszeichnung bestätigt das Vertrauen unserer Kunden und unsere Positionierung als die führende Beratung für Finance & Controlling. Mit Treasury und Konsolidierung konnten wir unser Portfolio in den letzten Jahren noch weiter vertiefen - und wir wollen diesen Erfolg durch weitere hervorragenden Projekte im nächsten Jahr wiederholen.“

Horváth & Partner begleitet Unternehmen auf dem Weg zu mehr finanzieller Resilienz und operativer Effizienz. Der Beratungsansatz verbindet fachliche Expertise mit Technologieeinsatz, Datenanalytik und Business Excellence und unterstützt Kund:innen dabei, Finance-Organisationen zukunftsfähig aufzustellen.

Das jährlich veröffentlichte Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN zählt zu den wichtigsten unabhängigen Marktstudien der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Umsetzungsstärke, Branchenerfahrung und messbarer Kundennutzen.

Die aktuelle Spitzenplatzierung zeigt, dass Horváth & Partner mit seiner Spezialisierung auf Finance & Controlling, seinem erweiterten Leistungsportfolio und seiner konsequenten Umsetzungsorientierung eine führende Rolle im österreichischen Consulting-Markt einnimmt.