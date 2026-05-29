FPÖ - Resch: Sima steuert Wien in das Mobilitätschaos

Wien (OTS) -

Die bevorstehende Sperre der Stammstrecke wird hunderttausende Wiener und Pendler vor massive Herausforderungen stellen. Für FPÖ-Mobilitäts- und Stadtentwicklungssprecher LAbg. Klemens Resch zeigen die angekündigten Maßnahmen bereits jetzt, dass ein Verkehrssommer voller Chaos und Einschränkungen droht.

„SPÖ und NEOS versprechen einen reibungslosen Ablauf. Die Realität wird jedoch sein, dass hunderttausende Fahrgäste monatelang mit Umleitungen, längeren Fahrzeiten und zusätzlichen Umstiegen leben müssen. Die Leidtragenden sind einmal mehr die Wiener und die Pendler aus dem Umland“, so Resch.

Besonders unverständlich ist, dass die Stadtregierung gleichzeitig ihre ideologischen Maßnahmen gegen den Individualverkehr weiter vorantreibt. „Während tausende Menschen aufgrund der Stammstrecken-Sperre auf Ausweichmöglichkeiten angewiesen sein werden, werden in Wien weiterhin Fahrspuren reduziert, Straßen gesperrt und sogenannte Low-Traffic-Grätzl geschaffen. Das ist genau die falsche Politik zur falschen Zeit.“

Die FPÖ fordert zudem eine finanzielle Entlastung für Wiener Jahreskartenbesitzer. „Wer monatelang mit längeren Fahrzeiten, Umleitungen und Einschränkungen leben muss, darf nicht einfach den vollen Preis bezahlen. Die Wiener Linien müssen den betroffenen Jahreskartenbesitzern entgegenkommen, anstatt für ein eingeschränktes Angebot unvermindert abzukassieren“, fordert Resch.

„Die Modernisierung der Stammstrecke ist notwendig. Nicht notwendig ist jedoch, dass SPÖ und NEOS die Wiener mit unzureichenden Ersatzkonzepten und ihrer ideologischen Anti-Auto-Politik zusätzlich belasten. Stadträtin Ulli Sima steuert Wien sehenden Auges in ein Mobilitätschaos auf Schiene und Straße“, so Resch abschließend.