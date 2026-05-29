ORF-„Pressestunde“ mit Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates

Wien (OTS) -

Am 10. Juni hält der Finanzminister seine Budgetrede im Parlament – es geht um das Doppelbudget für 2027/2028. Vieles davon ist bereits bekannt – Stichwort Pensionen –, anderes wird verhandelt oder vertagt – Stichwort: Universitäten. Fix ist jedenfalls: es muss gespart werden, in allen Bereichen. Das sieht auch Fiskalratspräsident Christoph Badelt so. Aber gerade in Sachen Pensionen fehle es der Regierung an Mut, große Reformen umzusetzen, so Badelt. Wo sieht der Fiskalratschef sinnvolle Sparmöglichkeiten, wo Ansätze für Reformen, die zukunftswirksam wären? Und welches Zeugnis stellt er der Regierung bisher aus?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 31. Mai 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Annette Gantner, „Oberösterreichische Nachrichten“, und Hans Bürger, ORF.