„Sportheld des Jahres 2026“: Bühne frei für Niederösterreichs Ehrenamtliche

St. Pölten (OTS) -

Niederösterreich sucht wieder seine stillen Helden des Sports: Gemeinsam mit dem ORF Niederösterreich fällt am heutigen Tag der Nachbarschaft der Startschuss zur Suche nach Niederösterreichs „Sportheld des Jahres 2026“. Im Mittelpunkt stehen jene Menschen, die in den Sportvereinen des Landes oft abseits des Rampenlichts Großartiges leisten. Gewürdigt werden ehrenamtliche Vereinsfunktionäre, die mit ihrem Einsatz den Sportbetrieb möglich machen, Gemeinschaft stiften und insbesondere junge Sportler begleiten. Ob engagierter Nachwuchstrainer, verlässliche Sektionsleiterin, langjähriger Platzwart oder helfende Hand bei unzähligen Veranstaltungen – gesucht werden Persönlichkeiten, deren Geschichten bewegen, inspirieren und beispielhaft für das Ehrenamt im Sport stehen.

„Mit der Auszeichnung ‚Sportheld des Jahres‘ holen wir jene Menschen vor den Vorhang, die den Sport in Niederösterreich Tag für Tag mit Leidenschaft, Verlässlichkeit und Herzblut tragen. Viele von ihnen wirken oft im Hintergrund, ohne große Aufmerksamkeit und ohne Applaus. Sie organisieren Trainings, betreuen Kinder und Jugendliche, pflegen Sportstätten, unterstützen bei Veranstaltungen und sorgen dafür, dass Vereinsleben überhaupt stattfinden kann. Dieses Engagement ist unbezahlbar und bildet das Fundament des Sports in unserem Bundesland. Der ‚Sportheld des Jahres‘ steht stellvertretend für all jene, die Verantwortung übernehmen, Gemeinschaft leben und Werte wie Zusammenhalt, Fairness und Einsatzbereitschaft weitergeben“, betont Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind herzlich eingeladen, ihren persönlichen „Sportheld des Jahres“ vorzuschlagen. Nominiert werden können Personen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für den Sport in Niederösterreich einsetzen – im Verein, auf der Sportanlage, bei Bewerben und Veranstaltungen mit besonderem Fokus auf die Nachwuchsarbeit.

Die Nominierung erfolgt online unter www.sportlandnoe.at/sportheld. Aus allen Einsendungen wählt eine Fachjury fünf Ehrenamtliche aus, die anschließend in einem Publikumsvoting zur Wahl stehen. Die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen wird am Montag, 19. Oktober 2026, im Rahmen der Sportlounge Niederösterreich in der Campus Hall Krems feierlich zum „Sportheld des Jahres 2026“ gekürt. Mit dieser Initiative setzt SPORTLAND Niederösterreich ein starkes Zeichen für Anerkennung, Sichtbarkeit und Dankbarkeit gegenüber jenen Menschen, die den Sport im Land jeden Tag mit Leben füllen.

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected]