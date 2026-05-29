„Austrian Ticket“ der ARGE Film und Kino für „80 PLUS“

Wien (OTS) -

Am 28. Mai 2026 konnte das „Austrian Ticket“ von der Arbeitsgemeinschaft Film und Kino im Wiener Bellaria-Kino für den Film „80 PLUS“ an die Filmladen Filmverleih GmbH überreicht werden. Das „Austrian Ticket“ ist es eine hohe Auszeichnung für erfolgreiche heimische Filme und wird vergeben, wenn mehr als 75.000 Besucher:innen einen österreichischen Film im Kino sehen.

„Wir haben von Anfang an diesen Film geglaubt und seine Entstehung tatkräftig unterstützt. Umso mehr freuen wir uns über den Erfolg im Kino“, so Sophie Stejskal als Projektverantwortliche der Filmladen Filmverleih GmbH. „Im Rahmen der Finanzierung wurde ich immer gefragt, ob ein Kinofilm mit zwei alten Damen noch interessiert, und jetzt können wir mit Freude berichten, dass wir mit dieser wunderbaren Geschichte unser Publikum so erfolgreich erreicht haben!“, ergänzt Filmproduzent Ulrich Gehmacher. „Ich freu mich riesig über diesen Preis und dieser Erfolg macht Mut: Auch Filme über schwierige gesellschaftliche Themen können ein großes Publikum anziehen“, sagt Regisseurin Sabine Hiebler. „Der Kinoausklang von ‚80 PLUS‘ im neuen Bellaria-Kino ist der perfekte Rahmen für den Preis zu diesem Publikums-Erfolg“, betont Regisseur Gerhard Ertl.

„Wir gratulieren im Namen der ARGE Film und Kino den Regisseur:innen Sabine Hiebler und Gerhard Ertl, der Filmladen Filmverleih GmbH und der Produktionsfirma Orbrock Film sowie allen Schauspieler:innen und Filmschaffenden des Films ‚80 PLUS‘ herzlich zu mehr als 75.000 Besucher:innen“, so die Vertreter:innen der ARGE Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Das ist ein wunderbarer Erfolg für den österreichischen Film und das heimische Kino. Nun geht es im Zuge der aktuellen Budgetverhandlungen für den Kunst- und Kulturstandort Österreich darum, die Finanzierung von Film und Kino auch für die Zukunft nachhaltig zu sichern. Die Erfolge von heute basieren auf den Finanzierungen der vergangenen Jahre. Filme haben lange Vorlaufzeiten – was heute entwickelt wird, sehen wir in zwei bis drei Jahren auf der Leinwand.“

„80 Plus“ ist ein österreichisch-deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2024 von Sabine Hiebler und Gerhard Ertl mit Margarethe Tiesel als Toni und Christine Ostermayer als Helene. Helene war frühere eine gefeierte Theaterschauspielerin und lebt mittlerweile mit über 80 Jahren zurückgezogen in einer Seniorenresidenz. Aufgrund der Diagnose einer unheilbaren Krankheit hat sie sich in der Schweiz einen Termin organisiert, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Toni muss sich nach einem Sturz vorübergehend in Helenes Seniorenresidenz erholen. Toni und Helene werden dort Zimmernachbarinnen. Eine anfängliche Abneigung der beiden weicht langsam einer Freundschaft.

Der österreichische Kinostart von „80 PLUS“ war am 3. Oktober 2024. In Deutschland kam der Film unter dem Titel „Toni und Helene“ am 5. Dezember 2024 in die Kinos. Produziert wurde der Film von der österreichischen Orbrock Filmproduktion (Produzent Ulrich Gehmacher) und der Tivoli Film Produktion (Produzent Gerald Podgornig). Den Verleih übernahm in Österreich die Filmladen Filmverleih GmbH.

Unterstützt wurde der Film von der Deutschen Filmförderungsanstalt, dem FilmFernsehFonds Bayern, Cine Tirol, dem Österreichischen Filminstitut, dem Filmfonds Wien und der Kulturförderung des Landes Niederösterreich. Beteiligt war auch der Österreichische Rundfunk im Zuge des Film-Fernsehabkommens.

Die Kamera führte Anna Hawliczek, die Musik schrieb Dirk Reichardt, die Montage verantwortete Benedikt Rubey und das Casting Marion Rossmann und Angelika Kropej. Den Ton gestaltete Benedikt Palier, das Kostüm- und Szenenbild Andreas Donhauser und Renate Martin und die Maske Germaine Mouth und Barbara Spenner. (PWK252/HSP)

Bilder zum Download (© katharinagossow):

„Austrian Ticket“ der ARGE Film und Kino für „80 PLUS“ | Flickr