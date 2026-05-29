„Das Gespräch“ zum Thema „Islamistischer Terror: Wie sicher sind wir?“

Wien (OTS) -

„Wenn ich könnte, würde ich wieder töten.“ – mit diesen Worten schockiert der zu lebenslanger Haft verurteilte Villacher Attentäter nach wie vor die Öffentlichkeit. Nach den Urteilen gegen ihn sowie gegen die Terrorverdächtigen rund um das Taylor-Swift-Konzert stellt sich die Frage: Wie groß ist die Gefahr durch islamistisch radikalisierte junge Männer? Expertinnen und Experten warnen davor, dass Radikalisierung über soziale Netzwerke und Online-Plattformen immer schneller und oft unbemerkt erfolgt. Ist unsere Gesellschaft ausreichend geschützt?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 31. Mai 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Sylvia Mayer

Direktorin Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)

Moussa Al-Hassan Diaw

Experte für Deradikalisierung

Kenan Güngör

Integrationsexperte