  • 29.05.2026, 11:19:32
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„Das Gespräch“ zum Thema „Islamistischer Terror: Wie sicher sind wir?“

Am 31. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit u. a. DSN-Direktorin Mayer und Deradikalisierungsexperte Moussa Al-Hassan Diaw

Wien (OTS) - 

„Wenn ich könnte, würde ich wieder töten.“ – mit diesen Worten schockiert der zu lebenslanger Haft verurteilte Villacher Attentäter nach wie vor die Öffentlichkeit. Nach den Urteilen gegen ihn sowie gegen die Terrorverdächtigen rund um das Taylor-Swift-Konzert stellt sich die Frage: Wie groß ist die Gefahr durch islamistisch radikalisierte junge Männer? Expertinnen und Experten warnen davor, dass Radikalisierung über soziale Netzwerke und Online-Plattformen immer schneller und oft unbemerkt erfolgt. Ist unsere Gesellschaft ausreichend geschützt?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 31. Mai 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Sylvia Mayer
Direktorin Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)

Moussa Al-Hassan Diaw
Experte für Deradikalisierung

Kenan Güngör
Integrationsexperte

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