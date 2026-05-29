WKÖ-Klacska gratuliert Top-Exporteuren aus der Mobilitätsbranche

Wien (OTS) -

„Für die Unternehmen im Transport und Verkehr sind die Rahmenbedingungen aktuell alles andere als einfach: Die nach wie vor schwache Nachfrage bei gleichzeitigen Kostensteigerungen bei Treibstoff, Maut und Personal setzen die Branche enorm unter Druck. Umso mehr freut es mich, dass es Unternehmen gibt, die diese Herausforderungen souverän meistern und trotz allem wettbewerbsfähig und auf den Exportmärkten sehr erfolgreich sind. Ich gratuliere den Exportpreisträgern in der Kategorie Transport und Verkehr daher ganz herzlich zu diesen Leistungen“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Gold holte sich die UnitCargo Speditionsges.m.b.H. mit Hauptsitz in Wien sowie Niederlassungen in Bulgarien, Polen, Rumänien, Serbien und der Slowakei. Der Schwerpunkt des 2004 gegründeten Unternehmens liegt auf Lkw-Komplett- und Teilladungen innerhalb des Korridors Skandinavien und Südosteuropa. Zusätzlich werden Intermodaltransporte Schiene-Straße sowie Lagerlogistikdienstleistungen angeboten. Mit einem Team von 90 Mitarbeiter:innen generiert UnitCargo 90 Prozent des Umsatzes in der EU, vor allem in Ländern wie Schweden, Finnland, Deutschland und den Benelux-Ländern sowie in Südosteuropa und zählt mit über 40.000 Transporten jährlich zu einem der europaweit führenden Unternehmen in der Logistikbranche.

Silber ging an die Trawöger Transport GmbH aus Oberösterreich, die sich vor allem auf Transporte von und nach Großbritannien und Irland spezialisiert hat. Die Erstgründung erfolgte 1974 mit Fokus auf Schwer- und Sondertransporte in den Nahen Osten. Heute wickelt das inhabergeführte Familienunternehmen mit knapp 40 Mitarbeiter:innen rund 1.000 Komplettladungen pro Woche ab. Diese Routendichte ermöglicht Expresstransporte: Hierzu werden an den Routen-Schnittpunkten - unter Berücksichtigung der jeweiligen Arbeits- und Ruhezeiten der Fahrer:innen - Trailer so getauscht, dass Expresssendungen wie eine Staffel übergeben werden und damit besonders schnell ans Ziel kommen.

Preisträgerin in Bronze in der Kategorie Transport und Verkehr ist die Cargo Center Graz Betriebs GmbH & Co KG (CCG). Sie ist Gründerin des 2003 eröffneten Güterverkehrszentrums im Süden von Graz, das mittlerweile zu einem der bedeutendsten Güterverkehrs- und Logistikhubs Europas geworden ist. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Büroflächen und Logistikhallen und bietet ein umfassendes Facility Management für die am Standort ansässigen Unternehmen. Über eine 100%-Tochtergesellschaft werden leistungsfähige Ganzzugsverkehre angeboten. Wichtigster Exportpartner ist dabei Slowenien mit dem Hafen Koper, aber auch Italien gewinnt durch die Koralmbahn an Bedeutung.

Die Preise wurden Donnerstagabend im Rahmen der Exporters‘ Nite von WKÖ-Präsidentin Martha Schultz, Staatssekretär Alexander Pröll und Bundesspartenobmann-Stellvertreterin Elisabeth Rothmüller-Jannach verliehen. (PWK250/DFS)