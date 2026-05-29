WKÖ-Trefelik gratuliert zu hervorragenden Exportleistungen im österreichischen Handel

Wien (OTS) -

„Bei Handel denken viele zuallererst an den Lebensmittelhandel und dann vielleicht noch an den Modehandel. Aber der österreichische Handel deckt eine breite Palette ab, das beweisen einmal mehr die Sieger des heurigen Exportpreises, die mit speziellen Arzneimitteln, Solarluftkollektoren und Verbindungssysteme für den Holzbau handeln. Ihnen ist es gelungen, trotz schwierigem Handelsumfeld und Kostenbelastungen, die die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen schmälern, auf den Auslandsmärkten zu reüssieren. Das ist eine großartige Leistung, zu der ich den Exportpreisträgern in der Kategorie Handel sehr herzlich gratuliere“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Diesen Glückwünschen schließt sich Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der WKÖ, an: „Es freut mich besonders, dass nicht nur drei Handelsunternehmen aus verschiedenen Branchen ausgezeichnet wurden, sondern Gold, Silber und Bronze auch an Betriebe unterschiedlicher Größe gehen. Sie sind damit ein Vorbild für andere Händler:innen, egal ob groß oder klein, sich ebenfalls auf neue Märkte jenseits der Grenze zu wagen.“

Gold in der Kategorie Handel holte sich die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, ein global tätiges Spezialpharmaunternehmen aus Wien. Die AOP Health Group wurde 1996 gegründet und ist europäischer Pionier für integrierte Therapien bei seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. Das Unternehmen wächst dank eines stark steigenden Exportgeschäfts und hat etwa die Mitarbeiterzahl in Österreich von 260 im Jahr 2023 auf 315 im Vorjahr erhöht, der Exportanteil liegt aktuell bei 85 Prozent. Das Unternehmen ist in ganz Europa, den USA und dem Nahen Osten tätig und über Partnerunternehmen auch in Asien, Südamerika und Afrika vertreten. Die Hauptexportmärkte liegen aber in Europa, da AOP Health auf kurze Transportwege und generell auf eine umweltfreundliche Gestaltung der Produkte auf über den gesamten Lebenszyklus hinwegsetzt.

Der Exportpreis in Silber in der Kategorie Handel ging an die CONA Solar GmbH. Das Unternehmen aus Oberösterreich entwickelt und fertigt Solarluftkollektoren „Made in Austria“, die weltweit das Herzstück energieeffizienter Trocknungsanlagen bilden. Die Systeme werden in mehr als 50 Länder verkauft und ermöglichen die ressourcenschonende Veredelung von über 250 unterschiedlichen Produkten – von Früchten, Kräutern und Heu bis zu Energieholz und Reststoffen. Das Unternehmen, das in Österreich acht Mitarbeitende zählt, konnte trotz einem starken Rückgang der neu installierten Solarthermie-Flächen im Hauptexportmarkt Deutschland seine Exporte deutlich steigern: Zählte es 2024 noch einen Exportanteil von 40 Prozent, so lag dieser 2025 bereits bei 70 Prozent.

Mit Bronze im Bereich Handel wurde die Sherpa Connection Systems GmbH aus der Steiermark ausgezeichnet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt seit über zwei Jahrzehnten standardisierte Verbindungssysteme für den modernen Holzbau. Dabei hat man früh ein internationales Handelsmodell aufgebaut, das auf standardisierte Produkte setzt, gleichzeitig aber Bemessung, Zulassungen, Schulungen und Vertriebsstrukturen an die jeweiligen nationalen Märkte anpasst. Mit vier Mitarbeitenden erreicht Sherpa Connection Systems dadurch einen Exportanteil von 99 Prozent. Die Top-Exportmärkte sind die Schweiz, Deutschland, die Niederlande, Skandinavien sowie Großbritannien und Nordamerika. (PWK249/DFS)