Showdown der ÖFB-Frauen-Bundesliga Austria – SKN St. Pölten live in ORF 1

Wien (OTS) -

Wachablöse im Frauenfußball? Am Samstag, dem 30. Mai 2026, kommt es in der Generali-Arena zum Showdown zwischen Cup-Sieger Austria Wien und dem Serienmeister SKN St. Pölten. Den Violetten genügt ein Punkt für den ersten Meistertitel und damit auch das Double, die Wölfinnen müssen unbedingt gewinnen. ORF 1 zeigt das meisterschaftsentscheidende Spiel ab 13.55 Uhr live. Kommentator ist Michael Pinter, Moderator Martin Lang.

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