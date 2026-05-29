- 29.05.2026, 10:55:32
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Showdown der ÖFB-Frauen-Bundesliga Austria – SKN St. Pölten live in ORF 1
Am 30. Mai ab 13.55 Uhr
Wachablöse im Frauenfußball? Am Samstag, dem 30. Mai 2026, kommt es in der Generali-Arena zum Showdown zwischen Cup-Sieger Austria Wien und dem Serienmeister SKN St. Pölten. Den Violetten genügt ein Punkt für den ersten Meistertitel und damit auch das Double, die Wölfinnen müssen unbedingt gewinnen. ORF 1 zeigt das meisterschaftsentscheidende Spiel ab 13.55 Uhr live. Kommentator ist Michael Pinter, Moderator Martin Lang.
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