  • 29.05.2026, 10:55:32
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Showdown der ÖFB-Frauen-Bundesliga Austria – SKN St. Pölten live in ORF 1

Am 30. Mai ab 13.55 Uhr

Wien (OTS) - 

Wachablöse im Frauenfußball? Am Samstag, dem 30. Mai 2026, kommt es in der Generali-Arena zum Showdown zwischen Cup-Sieger Austria Wien und dem Serienmeister SKN St. Pölten. Den Violetten genügt ein Punkt für den ersten Meistertitel und damit auch das Double, die Wölfinnen müssen unbedingt gewinnen. ORF 1 zeigt das meisterschaftsentscheidende Spiel ab 13.55 Uhr live. Kommentator ist Michael Pinter, Moderator Martin Lang.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

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