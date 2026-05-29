Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie am 13. Juni

St. Pölten (OTS) -

Im MAMUZ Museum Mistelbach findet am Samstag, 13. Juni, der diesjährige Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie statt, bei dem von 9 bis 18 Uhr namhafte Wissenschafterinnen und Wissenschafter ihre neuesten archäologischen Forschungsergebnisse präsentieren und dabei einen Bogen über rund 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte von der Altsteinzeit bis in das Mittelalter spannen.

So sprechen Norbert Buchinger und Marc Händel über „Mammutjagd im Perschlingtal – Neue Ausgrabungen an der Paläolithfundstelle Langmannersdorf“, Fabian Benedict, David Ruß und Wolfgang Neubauer über „Das Marchtal im Wandel – Siedlungsdynamik und Landschaftsentwicklung im Neolithikum“, Ingrid Kowatschek und Wolfgang Neubauer über „(K)ein Kreis für die Ewigkeit – Die Kreisgrabenanlage Schletz im Fokus interdisziplinärer Forschung“ sowie Leona Kohl, Kayleigh Saunderson, Karina Grömer und Peter C. Ramsl über „Neuforschung an latènezeitlichen Textilien im Osten Österreichs: Materialien – Kontexte – Interpretation“.

Fortgesetzt wird mit „Die römische Siedlung von Fischamend im Licht neuer keramischer und archäozoologischer Untersuchungen“ (Oliver Borcsányi), „Der Oberleiserberg in der römischen Kaiserzeit – Neues zu einem alten Thema“ (Alois Stuppner), „Das Gräberfeld von Venusberg-Traismauer: Aufarbeitung einer Alt-Grabung“ (Florentine Noll) und „Das spätantike Gräberfeld von Stockerau, Schlösselgasse – Eine archäologische Resteverwertung mit Erfolg“ (Felix Köstelbauer und Anna-Maria Kriechbaum).

Zudem referieren Dominik Bochatz, Hannah Liedl, Martina Simon und Fabian Benedict über „Archäologie am Umspannwerk in Spannberg – von der kupferzeitlichen Siedlung zum frühmittelalterlichen Gräberfeld“, Amabelle Harrer und Cecilia Nussbaumer über „Reproduktion von Tatauierungen in der Urgeschichte“, Gabriele Scharrer-Liška, Stefan Eichert und Roland Filzwieser über „DeVill – die Datenbank mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Ortswüstungen in Niederösterreich und anderen Bundesländern“ sowie Maximilian Obermayer über „Burg Staatz: Erste Ergebnisse der geophysikalischen und archäologischen Befundaufnahme“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02577/84180, e-mail [email protected] und www.mamuz.at.