SPÖ-Seltenheim zu Gewessler: „Grüne haben in Regierungszeit Geld verprasst, als gäbe es kein Morgen – SPÖ bringt Österreich auf Kurs“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Freitag, scharfe Kritik an Grünen-Chefin Gewessler und ihren unsäglichen Äußerungen in zahlreichen Zeitungsinterviews. „Die Grünen haben in ihrer Regierungszeit Geld verprasst, als gäbe es kein Morgen – Gewessler und Co. haben 23 Milliarden Euro Schulden verursacht. Und heute begeht Gewessler Verantwortungsflucht und liefert nichts als Ausreden“, so Seltenheim, der betont, dass die SPÖ den von den Grünen verursachten Schuldenberg abbaut und Österreich wieder auf Kurs bringt. „Gewessler und die Grünen haben in ihrer Regierungszeit die Konzernsteuern gesenkt und Villenbesitzern den Heizkesseltausch finanziert. Wenn Gewessler jetzt von Gerechtigkeit faselt, ist sie nur eines: selbstgerecht“, sagt Seltenheim. Im Gegensatz zu den Grünen sorgen Andreas Babler und die SPÖ dafür, dass breite Schultern einen gerechten Beitrag zur Konsolidierung des Budgets leisten: „Wir haben die Erhöhung der Bankenabgabe durchgesetzt, nehmen Großkonzerne und Besserverdiener in die Pflicht und bekämpfen Steuerbetrug konsequent – unter den Grünen hat es all das nicht gegeben“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die grüne Regierungsbilanz ist katastrophal: Gewessler und Co. haben die Teuerung durchrauschen lassen und keine Maßnahmen zur Senkung der Preise gesetzt. Damit haben sich die Grünen gegen die Bevölkerung und die Betriebe gestellt und Österreich enorm geschadet“, so Seltenheim, der betont, dass die Grünen aus ihren Fehlern rein gar nichts gelernt haben: „Während die SPÖ in der Regierung mit ganzer Kraft die Teuerung bekämpft und wichtige Maßnahmen von der Mietpreisbremse über den Strom-Sozialtarif bis zur Spritpreisbremse durchgesetzt hat, stimmen die Grünen gegen die Halbierung der Mehrwertsteuer. Das ist schäbig und verantwortungslos“, so Seltenheim.

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Unter Gewessler sind die Grünen zur Dagegen-Partei geworden. Gewessler befindet sich damit ganz auf Kickl-Linie“, so Seltenheim, der Gewessler und die Grünen auffordert, ihren Kurs zu ändern, endlich Verantwortung zu übernehmen und sich konstruktiv für ein leistbareres und besseres Leben für die Menschen einzubringen. (Schluss) ls/bj