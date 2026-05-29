Visionärinnen-Club powered by UNOS startet neues Mentoringprogramm für Unternehmerinnen und Führungskräfte

Wien (OTS) -

Der Visionärinnen-Club, das Frauennetzwerk von UNOS – Unternehmerisches Österreich, hat im Rahmen eines Netzwerkabends am 28. Mai in Wien ein neues Mentoringprogramm vorgestellt.

Der Visionärinnen-Club powered by UNOS versteht sich als Plattform für Austausch, Vernetzung und Sichtbarkeit von Unternehmerinnen, Gründerinnen und Führungspersönlichkeiten. Neben regelmäßigen Veranstaltungen, Diskussionen und Impulsen werden unterschiedliche Formate geschaffen, um Frauen im unternehmerischen Umfeld gezielt zu unterstützen und miteinander zu vernetzen.

Ein zentrales neues Element ist das nun vorgestellte Mentoringprogramm. Dieses bringt erfahrene Geschäftsführerinnen, Vorstandsmitglieder und Unternehmerinnen mit ambitionierten Mentees zusammen. Über einen Zeitraum von sechs Monaten treffen sich die Teilnehmerinnen regelmäßig – persönlich oder digital – um konkrete berufliche Fragestellungen, unternehmerische Herausforderungen und individuelle Entwicklungsschritte zu bearbeiten.

Besonders im Fokus steht der niederschwellige Zugang: Das Mentoringprogramm ist für Teilnehmerinnen kostenlos. Damit setzt der Visionärinnen-Club bewusst auf einen offenen Zugang zu hochwertigem Mentoring und auf den gezielten Ausbau von Frauenförderung in der Wirtschaft.

„Der Visionärinnen-Club ist ein Ort, an dem Unternehmerinnen sich vernetzen, voneinander lernen und gegenseitig stärken können. Mit dem neuen Mentoringprogramm schaffen wir zusätzlich eine sehr konkrete Möglichkeit für persönlichen Austausch und Weiterentwicklung auf Augenhöhe“, erklärt Cornelia Pfeiffer-Janisch, Mitglied im UNOS Bundesvorstand und Lead des Visionärinnen-Clubs.

Der Auftakt des Mentoringprogramms erfolgte im Rahmen des Netzwerkabends am 28. Mai unter dem Titel „Silver Service für den Alltag – Was jede Chefin vom Oberkellner lernen kann“. Dabei standen Themen wie Servicekultur, Positionierung und unternehmerische Sichtbarkeit im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen erhielten praxisnahe Impulse für ihre persönliche Marke und Unternehmensentwicklung. Im Rahmen der Veranstaltung hielt zudem NEOS Nationalratsabgeordnete Gertraud Auinger-Oberzaucher einen Talk zum Thema Frauen in Wirtschaft und Politik.

Mit dem Visionärinnen-Club wird ein Raum geschaffen, der Frauen in der Wirtschaft durch unterschiedliche Formate und konkrete Unterstützungsangebote, wie das neue Mentoringprogramm, stärkt, vernetzt und sichtbar macht.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.