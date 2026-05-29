Starke Helfer für die Industrie: AIT zeigt autonome Maschinen live beim Festival der Roboter

Wien (OTS) -

Vom 30. Mai bis 5. Juni wird Wien zum internationalen Treffpunkt für Robotik: Mit dem Festival der Roboter am Karlsplatz (30.–31. Mai) und der ICRA 2026 als weltweit führender Robotik-Konferenz in der Messe Wien (1.–5. Juni) rückt Robotik als industrielle Schlüsseltechnologie in den Fokus. Das AIT Austrian Institute of Technology präsentiert dabei nicht nur Spitzenforschung auf der ICRA, sondern zeigt beim Festival erstmals einer breiten Öffentlichkeit autonome Arbeitsmaschinen live – als „starke Helfer“ für Industrie, Logistik sowie Forst-, Land- und Bauwirtschaft – und lädt Medien, Unternehmen, Familien und Entscheidungsträger:innen zum Austausch ein.

Vom 30. Mai bis 5. Juni steht Wien ganz im Zeichen der Robotik: Mit dem Festival der Roboter am Karlsplatz (30.–31. Mai) und der IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) als internationaler Leitkonferenz (1.–5. Juni, Messe Wien) rückt Robotik als industrielle Schlüsseltechnologie in den Fokus von Öffentlichkeit, Politik und Industrie.

Das Festival der Roboter wird von der TU Wien und der AIM Group Austria veranstaltet und von UIV Urban Innovation Vienna – der Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien – inhaltlich und organisatorisch konzipiert. Es findet im Rahmen des Future Fit Festivals statt, dem größten Bildungsfestival Europas. Unter dem Motto „Starke Helfer für die Industrie“ zeigt das AIT Robotik-Anwendungen dort, wo sie heute besonders relevant werden: in Produktion, Logistik sowie in der Forst-, Land- und Bauwirtschaft.

„Intelligente Assistenzsysteme und autonome Arbeitsmaschinen sind starke Helfer: Sie entlasten Menschen bei anspruchsvollen Aufgaben und erhöhen Sicherheit und Produktivität. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel von Sensorik, Künstlicher Intelligenz, Bewegungsplanung und sicherer Systemintegration. Das AIT bündelt diese Systemkompetenz entlang der gesamten Automatisierungskette. Wir freuen uns, diese breite Expertise erstmals auch einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen“, betont Andreas Kugi, Scientific Director am AIT Austrian Institute of Technology.

AIT bringt Robotik aus dem Labor in die Stadt

Das AIT Austrian Institute of Technology zeigt beim Festival, wie Forschung in konkrete, praxistaugliche Lösungen mündet. Im Mittelpunkt stehen autonome Arbeitsmaschinen, die Menschen nicht ersetzen, sondern dort unterstützen, wo Arbeit schwer, gefährlich, unattraktiv oder personell schwer zu besetzen ist. Sie helfen, Sicherheit und Produktivität zu erhöhen, Prozesse zu optimieren und Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten.

Dafür arbeitet das AIT entlang der gesamten Automatisierungskette und in allen robotikrelevanten Bereichen: von Wahrnehmung mittels geeigneter Sensorik über KI-gestützte Objekterkennung, Bewegungsplanung und -regelung bis hin zu verifizierbarer Aufgabenausführung und Sicherheit. Erfolgreiche Robotik entsteht dabei nicht im Alleingang: Das Festival bietet auch die Gelegenheit, die starken Partnerschaften des AIT sichtbar zu machen – etwa mit der TU Wien, der Tufts University und Unternehmen. Denn nur im Zusammenspiel von exzellenter Forschung, Engineering-Kompetenz und industrieller Umsetzung entstehen Lösungen, die den technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden.

Mit dem Auftritt am Karlsplatz nutzt das AIT die besondere Bühne des Festivals, um Großraumrobotik (Large-Scale Robotics) in Österreich sichtbarer zu machen und Robotik als Zukunftsthema im öffentlichen und politischen Diskurs zu verankern. Robotik wird damit nicht nur für Fachpublikum, sondern für die Stadt erlebbar.

Vor Ort im Dialog: AIT live am Karlsplatz

Ein Highlight der AIT-Präsenz ist die Live-Demonstration der autonomen Baumstammverladung mit einem LKW-montierten Holzverladekran. Geplant sind mehrere Demo-Slots an beiden Festivaltagen. Damit wird großskalige Robotik für die Öffentlichkeit greifbar – als Beispiel dafür, wie autonome Systeme robust und sicher agieren.

Im AIT-Zelt vermitteln die Expert:innen interaktiv Wissen rund um Robotik und autonome Arbeitsmaschinen. Besucher:innen erhalten Einblicke in zentrale Bausteine der Autonomie – und in konkrete Anwendungen sowie industrielle Einsatzszenarien.

Ergänzt wird dies durch kuratierte Bühnenformate wie die Paneldiskussion mit Andreas Kugi, Scientific Director des AIT. Fix vorgesehen ist außerdem ein Role-Model Talk mit der frisch promovierten AIT-Robotikforscherin Sarah Schneider, die ihre Promotion am AIT Center for Vision, Automation & Control abgeschlossen hat – jenem Center, dessen Forschungsschwerpunkte sich auch im Programm des Festivals der Roboter widerspiegeln.

Zwei Bühnen, ein Anspruch: Öffentlichkeit und internationale Forschungsspitze

Unmittelbar nach dem Festival folgt mit der ICRA 2026 (1.-5. Juni, Messe Wien) die wissenschaftliche Weltbühne. Das AIT präsentiert dort sechs hochkarätige wissenschaftliche Arbeiten – und zeigt damit, wie sich Spitzenforschung in konkrete Demonstrationen und reale industrielle Anwendungen übersetzen lässt.

Einladung zum Austausch

Medienvertreter:innen, Besucher:innen, Familien, Unternehmen sowie Entscheidungsträger:innen aus Politik und Verwaltung sind herzlich eingeladen, beim Festival in lockerer und inspirierender Atmosphäre mit den Expert:innen des AIT und vielen weiteren Akteur:innen ins Gespräch zu kommen, Technologien live zu erleben und über Chancen und Einsatzmöglichkeiten autonomer Systeme zu diskutieren.

Weitere Informationen: https://www.roboterinwien.com/

AIT beim Festival der Roboter: https://www.ait.ac.at/festival-der-roboter

AIT Large-Scale Robotics Lab: https://www.ait.ac.at/en/labs/large-scale-robotics-lab

Über das AIT