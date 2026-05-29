An die Würfel, fertig, los! „Niederösterreich spielt“ von 1. bis 11. Juni

St. Pölten (OTS) -

„Niederösterreich spielt – Spielen für alle Generationen“: Unter diesem Motto steht heuer wieder der Zeitraum vom 1. bis 11. Juni. Anlass sind zwei besondere Tage – der Internationale Kindertag am 1. Juni und der Weltspieltag am 11. Juni. In diesem Zeitraum rückt die Familienland Niederösterreich GmbH in Kooperation mit dem Landesgremium Papier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich das Thema Spielen in all seinen Facetten in den Mittelpunkt. Um den Wert des Spielens sichtbar zu machen und gleichzeitig die Bedeutung regional gekaufter Produkte hervorzuheben, werden in der Familienland-App im Aktionszeitraum 22 Gesellschaftsspiele verlost. Zur Verfügung gestellt werden sie vom Landesgremium des Papier- und Spielwarenhandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bringt es auf den Punkt: „Spielen verbindet, stärkt geistige, emotionale und oft auch motorische Fähigkeiten und trägt wesentlich zu einem lebendigen Miteinander der Generationen bei. Spiele gehören daher in jeden Haushalt – denn beim gemeinsamen Spielen entsteht wertvolle Zeit mit Familie und Freunden.“ Obmann Andreas Auer von der Wirtschaftskammer Niederösterreich zeigt sich erfreut über die rege Beteiligung an der Aktion: „Ich freue mich sehr über das ungebrochene Interesse an der Initiative. Heuer sind insgesamt 70 Spielwarenhändler Teil von ‚Niederösterreich spielt – Spielen für alle Generationen‘. Kundinnen und Kunden dürfen sich während des Aktionszeitraums auf attraktive Angebote, kompetente Beratung und so manchen Geheimtipp zu den neuesten Spieletrends freuen.“

Informationen zum App-Gewinnspiel der Aktion „Niederösterreich spielt – Spielen für alle Generationen“ und zur Familienland-App befinden sich auf www.familienland.at.

Für weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]