- 29.05.2026, 09:37:32
- /
- OTS0038
Korrektur zu OTS0111 vom 27.5.2026: Einladung zur PK der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft
Die aktuelle Lage des Wiener Pflege- und Gesundheitssystems
Korrekturhinweis: Terminverschiebung!
Der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Dr. Gerhard Jelinek, gibt einen aktuellen Überblick über die drängendsten Probleme und Herausforderungen im Wiener Pflege- und Gesundheitssystem aus Sicht der Patientinnen und Patienten.
Die WPPA lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Pressekonferenz ein und bittet um Anmeldung unter: [email protected]
Ihr Gesprächspartner ist:
- Dr. Gerhard Jelinek, Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt
Datum: Mittwoch, 3.6.2026, 10 Uhr (Achtung: neue Zeit!)
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Mag.a Dominique Stiefsohn, MA
Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft
Telefon: (01) 587 12 04-82520 | +43 676 8118-82520
E-Mail: [email protected]
www.patientenanwaltschaft.wien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK