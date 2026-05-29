Sechs von zehn Wiener Unternehmern sind EPU

Wien (OTS) -

In Wien sind 60 Prozent und somit mehr als die Hälfte der Betriebe (76.206) Ein-Personen-Unternehmen (EPU). „Ein-Personen-Unternehmen bleiben ein stabiler Pfeiler der Wiener Wirtschaft“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Mehr als ein Fünftel aller heimischen EPU sind in der Bundeshauptstadt angesiedelt. Das geht aus dem aktuellen EPU-Monitoring-Bericht hervor.

Wo sind die EPU in Wien?

Besonders stark vertreten sind EPU in der Sparte Gewerbe und Handwerk. Hier machen sie rund 40 Prozent (34.082 EPU) der Mitgliedsbetriebe aus. In der Sparte Information und Consulting sind es rund 29 Prozent (24.659 EPU). An dritter Stelle liegt der Handel mit rund 19 Prozent (15.825 EPU) und trägt damit ebenfalls maßgeblich zur Struktur der Wiener EPU-Landschaft bei.

EPU sind dabei weit mehr als eine statistische Größe. Sie sichern täglich die wirtschaftliche Grundversorgung in zahlreichen Bereichen – von Dienstleistungen über Kreativwirtschaft bis hin zu Handel und Gewerbe. Als flexible Auftragnehmer, Zulieferer und Spezialisten halten sie zahlreiche wirtschaftliche Abläufe am Laufen. EPU sorgen immer wieder dafür, dass Wertschöpfung überhaupt erst möglich wird. Ihre hohe Anpassungsfähigkeit macht sie gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zu einem stabilisierenden Faktor.

Auch geographisch zeigt sich eine Besonderheit. Die meisten EPU haben ihren Standort, der gleichzeitig oft mit dem Wohnsitz übereinstimmt, in den äußeren Bezirken. Spitzenreiter ist hier Währing mit rund 67 Prozent, gefolgt von Meidling mit rund 65 Prozent und Hernals mit ebenfalls rund 65 Prozent. Auch Hietzing und Penzing haben einen EPU-Anteil von jeweils rund 65 Prozent.

„Die Stärke des Wirtschaftsstandorts Wien, ist seine Heterogenität. Die Vielfalt der Branchen und Unternehmensgrößen macht ihn resilienter, weshalb sich Wien wirtschaftlich besser entwickelt als Gesamtösterreich, vor allem auch wenn die Konjunktur nicht so brummt wie sie sollte. Ein-Personen-Unternehmen sind dabei ein unverzichtbarer Bestandteil. Sie repräsentieren zudem, wie flexibel, innovativ und unternehmerisch mutig die Menschen hier sind“, sagt Ruck.

Trotz dieser zentralen Bedeutung sehen sich viele EPU mit steigenden Kosten, wachsender Bürokratie und unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert. Denn EPU, die als One-Man- oder One-Woman-Show ohne administrative Unterstützung arbeiten, sind von zusätzlichen Belastungen besonders betroffen.

Wer sind die EPU in Wien?

Besonders stark vertreten sind EPU in der Altersgruppe 40 bis 59 Jahre, dort findet man rund 49 Prozent aller EPU. Das Verhältnis Männer und Frauen ist ziemlich ausgewogen: Rund 55 Prozent männliche und rund 45 Prozent weibliche EPU bestreiten ihren Unternehmensalltag allein.

In den Top 5 Berufsgruppen sind viele kreative Berufe vertreten. Rund 89 Prozent der Fotografen sind EPU bzw. 81 Prozent der Unternehmen, die der Fachgruppe Kunsthandwerke zuzurechnen sind. In der Film- und Musikwirtschaft sind es rund 76 Prozent. Stark vertreten ist auch der Direktvertrieb mit 87 Prozent bzw. die Persönlichen Dienstleister mit rund 80 Prozent.

Entlastungen und weiterer Handlungsbedarf

Einige Forderungen der Wirtschaftskammer für die Ein-Personen-Unternehmen wurden bereits umgesetzt. So kann ein Arbeitszimmer im Wohnungsverband mit 1.200 Euro abgeschrieben werden. Außerdem wurde die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer von 35.000 Euro auf 55.000 Euro erhöht. Und eine direkte Entlastung bei kleineren Investitionen ist die Erhöhung der Abschreibungsgrenze von 800 Euro auf 1.000 Euro.

Aus Sicht der Wirtschaftskammer besteht noch weiterer Handlungsbedarf. Eine Erhöhung der Umsatzgrenze von 55.000 Euro auf 85.000 Euro kann EPU weiter entlasten und deren steuerliche Pflichten vereinfachen. Sinnvoll ist auch eine weitere Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 2.500 Euro, um Investitionen zu erleichtern und den bürokratischen Aufwand zu senken. Außerdem sollte der Verlustrücktrag als dauerhaftes Instrument verankert werden, um temporäre Krisen besser abzufedern.

„Ein-Personen-Unternehmen halten an vielen Stellen die Wirtschaft am Laufen. Umso wichtiger ist es, dass sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können: unternehmerisch tätig sein“, sagt Ruck abschließend.