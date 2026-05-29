Hanel-Torsch/Arapovic: Nächster Schritt zur Wohnungsvergabe NEU: Testphase erfolgreich abgeschlossen, Kriterien stehen fest

Wien (OTS) -

Die Wohnungsvergabe NEU der Stadt Wien hat ihre Testphase erfolgreich abgeschlossen. Im März und April 2026 wurde das neue Vergabesystem unter realen Bedingungen erprobt. Die Ergebnisse zeigen: Das System funktioniert wie vorgesehen, wird von Nutzer*innen positiv angenommen und bietet eine faire, transparente Grundlage für die künftige Vergabe von Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen. Künftig tritt anstelle eines fixen Kriterienkatalogs ein flexibles Bonuspunktesystem, das stärker auf individuelle Lebenslagen Rücksicht nimmt.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Testphase folgt nun auf gesetzlicher Ebene der nächste zentrale Meilenstein im Reformprozess. Die Novellierung des Wiener Wohnungsvergabegesetzes (WrWVG), der rechtlichen Grundlage der Wohnungsvergabe NEU, tritt in ihre entscheidende Phase ein: Am 1. Juni wird die Gesetzesnovelle im zuständigen Ausschuss des Gemeinderats behandelt, am 26. Juni dem Wiener Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt. Damit werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Wohnungsvergabe NEU wie geplant, rechtssicher und flächendeckend umzusetzen.

„Wien ist die Welthauptstadt des sozialen Wohnbaus. Denn in Wien setzen wir in einer mehr als 100-jährigen Tradition auf leistbaren Wohnraum mit höchster Lebensqualität. Gleichzeitig entwickeln wir das Wiener Wohnbaumodell immer mit den Herausforderungen der Zeit an und antizipieren die Entwicklungen der Zukunft. Die Wohnungsvergabe NEU ist zukünftig die zentrale Weichenstellerin, wenn es um den Zugang zum geförderten Wohnbau in Wien geht. Dieser zentrale Reformschritt sorgt für mehr Fairness und soziale Treffsicherheit bei der Vergabe von leistbarem Wohnraum. Mit der nun Novellierung des WrWVG schaffen wir die rechtliche Grundlage, um das neue Vergabemodell umzusetzen und künftig noch näher an den Lebensrealitäten der Wienerinnen und Wiener auszurichten“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Fairness ist das oberste Gebot im Gemeindebau und im geförderten Wohnbau. Deshalb haben wir die Standards weiterentwickelt und die Vergabe noch transparenter und treffsicherer gemacht. Das neue Bonuspunktesystem schreibt klare, nachvollziehbare Kriterien zur Wohnungsvergabe fest, von denen z.B. Schwangere, Alleinerziehende und Studierende profitieren. Das neue Vergabemodell ermöglicht es, die Lebensrealitäten und Herausforderungen der Wienerinnen und Wiener noch stärker zu berücksichtigen“, ergänzt die Klubvorsitzende und Wohnbausprecherin der NEOS Wien Selma Arapovic.

Ergebnisse der Testphase

In den zwei Monaten Testphase wurden rund 150 Wiener Wohn-Tickets (WWT) ausgestellt und 39 Gemeindewohnungen erfolgreich zugewiesen. Weitere Wohnungen befinden sich in unterschiedlichen Vergabeschritten. Auch im Bereich der geförderten Wohnungen konnten bereits acht Wohnungen fix vergeben werden.

Die erfolgreiche Testphase hat bestätigt, dass dieses Modell praxistauglich ist und von den Nutzer*innen als fair und transparent wahrgenommen wird. Es wurden auch gezielt Rückmeldungen aus Beratung und Verwaltung ausgewertet. In Workshops mit den beteiligten Abteilungen wurden Optimierungspotenziale identifiziert, etwa bei der Verbesserung technischer Suchfunktionen, der genaueren Erläuterung von Einkommensangaben oder bei internen Bearbeitungsabläufen. Diese Punkte werden nun priorisiert abgearbeitet und fließen in die Weiterentwicklung des Systems ein.

Auch die Nutzung der Plattform selbst wurde überwiegend sehr positiv bewertet. Registrierung und Antragstellung wurden als gut strukturiert und verständlich beschrieben, die Vergabeplattform als übersichtlich wahrgenommen. Ergänzend sind weitere Unterstützungsangebote geplant, darunter Video-Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Handouts sowie ein FAQ-Bereich, um den Zugang noch weiter zu erleichtern. Für Menschen mit geringerer digitaler Erfahrung stehen aber weiterhin persönliche Beratung und individuelle Unterstützung wie gewohnt zur Verfügung.

Neu-Registrierung für alle Wohn-Ticket-Besitzer*innen

Ein zentrales Element der Reform ist die Zusammenführung der Vergabe von Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen. Zukünftig genügt ein einziges Wiener Wohn-Ticket, um sich für leistbaren Wohnraum vormerken zu lassen – unabhängig von der Wohnform. Das vereinfacht Abläufe, erhöht die Transparenz und macht die Wohnungsvergabe insgesamt effizienter.

Dadurch kommt es zu einer Änderung für Wohnungssuchende. Es ist eine Registrierung im neuen System für alle erforderlich – auch für jene Personen, die aktuell ein gültiges Wiener Wohn-Ticket besitzen. Bei der Registrierung gibt es für alle mit einem Wohn-Ticket einen Startbonus in Form von Bonuspunkten, abhängig vom Ausstellungsdatum des Wohn-Tickets.

Ab 14. Juli wird die Vorab-Registrierung im neuen System möglich sein, am 22. September 2026 startet die Wohnungsvergabe NEU. Gleichzeitig gilt eine Übergangsfrist: Wer aktuell ein Wiener Wohn-Ticket besitzt, kann noch bis Herbst wie gewohnt nach Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen suchen. Danach erfolgt die Vergabe ausschließlich über das neue System.

Flexibles Bonuspunktesystem bildet Lebensrealitäten besser ab

Kernstück der Wohnungsvergabe NEU ist ein flexibles Bonuspunktesystem, das die individuelle Lebenssituation von Wohnungssuchenden stärker berücksichtigt. Je nach persönlicher Lage werden mit dem entsprechenden Nachweis zusätzliche Punkte vergeben, die die Reihung bei der Wohnungsvergabe bestimmen. So erhalten etwa alleinerziehende oder schwangere Personen Bonuspunkte, ebenso Menschen, die sich in einer Aus- und Weiterbildung befinden. Damit wird sichergestellt, dass leistbarer Wohnraum noch gezielter dort ankommt, wo er besonders dringend benötigt wird.

Die Bonuspunkte-Kriterien im Überblick:

Wien-Bonus

Lange Wartezeit

Jungwiener*in

Überbelag

Alleinerziehend

Aus- und Weiterbildung

Schwangerschaft

Wohnkosten

Wechsel in kleinere Wohnung

Wohnungswechsel ab 65 Jahren aus dem Gemeindebau

Wohnung ohne Bad und/oder WC

Trennung/Scheidung

Drohender Wohnungsverlust

Betreute Personen

Wohnbedarf aufgrund häuslicher Gewalt

Chronische Mobilitätseinschränkung

Pflege zu Hause

Weitere Detailinformationen zum flexiblen Bonuspunktesystem werden mit Anfang Juli auf der Homepage der Wohnungsberatung Wien veröffentlicht.

Bewährte Grundsätze bleiben auch bei Wohnungsvergabe NEU bestehen: Unbefristete Mietverträge sorgen weiterhin für Sicherheit, und auch der Wien-Bonus bleibt erhalten – wer länger in Wien lebt, profitiert weiterhin bei der Wohnungsvergabe. Entscheidungen werden wie bisher vollständig dokumentiert, sind nachvollziehbar und jederzeit überprüfbar.