SPÖ-Herr zu Greenpeace-Bericht: „Unser Wasser schützen!“

Wien (OTS) -

Der neue Greenpeace-Bericht ist ein neuerlicher Weckruf und zeigt, wie ernst die Lage ist. 86 Prozent der Grundwasserstände in Österreich sind zu niedrig, jede vierte Messstelle hat Ende Mai einen historischen Tiefstand erreicht. „Österreich braucht konsequente Maßnahmen zum langfristigen Schutz unseres Trinkwassers“, sagt SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. ****

Die SPÖ-Umweltsprecherin setzt sich für die rasche Umsetzung von Wasser-Maßnahmen ein, die sich auch im Regierungsprogramm wiederfinden. Darunter ist unter anderem ein Wasserentnahmeregister für Großverbraucher, das gemeinsam mit den Bundesländern umgesetzt werden soll. „Wenn wir zuhause den Wasserhahn aufdrehen, läuft der Wasserzähler mit. Bei der Landwirtschaft und Industrie ist das nicht so. Welche Großverbraucher in welcher Region wie viel Grundwasser genau entnehmen, liegt im Dunkeln. Das wollen wir ändern. Nur wenn wir wissen, wo wie viel Wasser von großen Verbrauchern entnommen wird, können wir vorausschauend planen“, erklärt Herr. (Schluss) mf/ls