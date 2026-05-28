Die ersten Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Mit der ersten Premiere am Mittwoch, 3. Juni, startet das Theaterfest Niederösterreich in einen Theatersommer mit insgesamt 22 Produktionen auf 19 Festspielbühnen: Zum Auftakt trifft dabei Provinztheater auf große Ambitionen, wenn ab 19 Uhr Franz und Paul von Schönthans Komödienklassiker „Der Raub der Sabinerinnen“ unter der Regie von Anke Zisak auf Schloss Sitzenberg über die Bühne geht. Gespielt wird die Geschichte eines Gymnasialprofessors, dessen pathetisches Römerdrama für Chaos, Eitelkeiten und pointierte Verwicklungen sorgt, von Sandra Högl, Doris Richter-Bieber, Michaela Ehrenstein, Kurt Hexmann u. a. Folgetermine der Sommerspiele Schloss Sitzenberg: 4., 7., 12. bis 14., 19. bis 21. und 26. bis 28. Juni; Beginn ist an Sonn- und Feiertagen um 17.30 Uhr, ansonsten um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9490803 und www.sommerspiele-sitzenberg.at.

„Big Brother Is Watching You“ heißt es dann ab Mittwoch, 17. Juni, bei den Sommerspielen Melk, wo ab 20.15 Uhr in der Wachauarena Melk „Das Ministerium der Wahrheit“ von Jérôme Junod nach George Orwells Roman „1984“ in einer Inszenierung des Intendanten Alexander Hauer Premiere feiert. Gegen das System, das in einer Welt permanenter Überwachung, Fake News und totalitärer Kontrolle keinen freien Gedanken zulässt, kämpfen in Melk u. a. Thomas Frank, Doris Hindinger, Aaron Karl und Christina Scherrer. Folgetermine: 19. und 27. Juni, 3., 4., 16., 22., 23. und 31. Juli sowie 1. August jeweils ab 20.15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.

Nähere Informationen, Karten für alle Spielorte und die Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail [email protected] und www.theaterfest-noe.at.