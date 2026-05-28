FPÖ-Heinreichsberger begrüßt wichtige Beschlüsse zu Napoleonwald und Lainzer Tiergarten Mauer

Wien (OTS) -

„Nachdem die Unterschutzstellung des flächigen Naturdenkmals “Eichenwald Napoleonwald“ und die ortsangemessene Rückwidmung des Areals in der Jaunerstraße 5 und die Gesamtsanierung der Lainzer Tiergartenmauer im Wiener Gemeinderat durch SPÖ, NEOS und Grüne gescheitert ist, freut es umso mehr, dass diese Anträge gestern in der Bezirksvertretungssitzung einstimmig beschlossen wurden“, so der Bezirksparteiobmann von Hietzing Georg Heinreichsberger.

Damit haben die Bezirksparteien gemeinsam beschlossen, neben einem Gesamtsanierungskonzept für die Lainzer Tiergartenmauer noch weitere Schritte zu setzen. Konkret soll die bereits erteilte Baubewilligung im Napoleonwald überprüft werden genauso wie die dortige Flächenwidmung, die aus Sicht der FPÖ rechtswidrig zustande gekommen ist. Der Hintergrund: das Naturdenkmal „Eichenbestand Napoleonwald“ ist in der Widmung nicht entsprechend berücksichtigt worden, obwohl im betroffenen Bereich ein großer Bau geplant ist. Auf diesen Umstand hat auch der freiheitliche Volksanwalt in der Sendung „Bürgeranwalt“ hingewiesen.

„Es liegt nun an der amtsführenden Stadträtin Sima, die historische Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen umfassend aufzuarbeiten“, appelliert Heinreichsberger. Aus seiner Sicht braucht es eine sofortige Bausperre für die betroffene Liegenschaft sowie eine Prüfung der bereits erteilten Baubewilligung. Weiters soll die aktuelle Flächenwidmung überprüft werden, da sie nach Einschätzung der FPÖ der Unterschutzstellungsverordnung widerspricht. Abschließend soll dem Wiener Gemeinderat eine neue Widmung vorgelegt werden, die eine ortsübliche Bebauung vorsieht und den Bereich des Naturdenkmals als Grünland sichert.