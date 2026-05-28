Österreich wird narrisch! Der ORF sucht für die WM den kreativsten Torjubel des Landes

Wien (OTS) -

Torjubel wird es während der Fußball-WM 2026 ab 11. Juni live im ORF hoffentlich zur Genüge geben. Der ORF sucht ab sofort aber auch Torjubel auf heimischen Fußballplätzen – je kreativer, desto besser und umso größer die Chance, damit die ORF-WM-Berichterstattung zu bereichern.

Während der ORF-Live-Berichterstattung von der WM wird das reguläre Programm in der Nachberichterstattung von Quizmaster Philipp Maschl für ein Quiz unterbrochen: Dabei testet Maschl das Fachwissen der ORF-Expertinnen und -Experten bzw. ORF-Moderatorinnen und -Moderatoren. Jeder bzw. jede von ihnen übernimmt dabei vorab die Patenschaft für eines der eingereichten Torjubel-Videos. Am Ende der Show wird das Video des jeweiligen Paten / der jeweiligen Patin live in ORF 1 ausgestrahlt. Vereine, die es nicht ins Fernsehen schaffen, gehen dennoch nicht leer aus – die besten Einsendungen werden auf den reichweitenstarken Social-Media-Kanälen des ORF-Sport präsentiert.

Die Teilnahmebedingungen sind bewusst unkompliziert gehalten, um jedem Verein die gleiche Chance zu bieten. Gesucht werden ungeschnittene, maximal 30-sekündige Videos im Hochformat (9:16), die ohne Musikuntermalung auskommen. Es wird dabei auch gebeten, auf werbliche Inszenierungen von Sponsoren zu verzichten – im Mittelpunkt sollen allein Humor, Kreativität und Teamgeist der Sportler:innen stehen.

Einsendungen sind ab sofort möglich. Alle Details zum Ablauf und den Teilnahmebedingungen finden Interessierte online auf https://extra.ORF.at