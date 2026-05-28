Wiener Stadthalle: Event-Highlights im Juni 2026

Wien (OTS) -

Auch im Juni 2026 präsentiert die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, ein abwechslungsreiches Programm – von Hip-Hop über Italo-Rock bis hin zu spektakulären Familienveranstaltungen und Progressive-Rock – der Juni hält für jedes Publikum besondere Highlights bereit.

Flo Rida – 2. Juni 2026

Mit weltweiten Hits wie „Low“, „Right Round“, „Good Feeling“ oder „Whistle“ zählt Flo Rida zu den erfolgreichsten Hip-Hop- und Popstars der vergangenen Jahre. Am 2. Juni bringt der US-Superstar seine energiegeladene Liveshow in die Halle D der Wiener Stadthalle und sorgt für Party-Stimmung.

Monsterfreunde – 8. bis 10. Juni 2026

18.000 Monsterfreunde-Kinder treten heuer zwischen dem 8. und 10. Juni 2026, aufgeteilt auf sechs Konzerte, auf. Gemeinsam mit ihren Familien und Freunden rocken sie die Halle D der Wiener Stadthalle. Damit treffen die größten Kinderkonzerte des Landes auf die größte Bühne des Landes. Natürlich darf auch ein Showprogramm rund um die groovigen Lieder nicht fehlen. Die Stars des 75-minütigen Konzerts sind jedoch die Kinder, die sich ein ganzes Schuljahr lang auf diesen großen Moment vorbereitet haben. Einzigartig und ein Erlebnis für die ganze Familie – Gänsehaut-Garantie, bei der kein Auge trocken bleibt.

Zucchero – 11. Juni 2026

Die italienische Blues- und Rock-Ikone Zucchero zählt zu den bedeutendsten Künstlern Europas. Mit seiner markanten Stimme und Songs wie „Senza una donna“, „Baila Morena“ oder „Diamante“ begeistert er seit Jahrzehnten Millionen Fans weltweit. Am 11. Juni gastiert er in der Halle D der Wiener Stadthalle und bringt seinen einzigartigen Italo-Rock auf die Bühne.

BEAT – Performing the Music of 80s King Crimson – 20. Juni 2026

Ein besonderes Highlight für Fans anspruchsvoller Rockmusik: Die Supergroup BEAT bringt die Musik der legendären 1980er-Jahre-Phase von Prog-Rock-Urgesteinen King Crimson zurück auf die Bühne. Mit ehemaligen King-Crimson-Mitgliedern Adrian Belew (Frontman zwischen 1981 bis 2013) und Tony Levin sowie Gitarrenvirtuose Steve Vai und Tool-Schlagzeuger Danny Carey erwartet das Publikum in der Halle F der Wiener Stadthalle ein außergewöhnliches Konzerterlebnis.

Kings of Leon – 23. Juni 2026

Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Rock, Alternative und Stadionhymnen gehören die vier Brüder/Cousins aus Tennessee, auch bekannt als die Kings of Leon, seit Jahren zu den erfolgreichsten Bands der internationalen Musikszene. Songs wie „Sex on Fire“, „Use Somebody“ oder „Radioactive“ machten die US-Band zu internationalen Stars. Am 23. Juni sorgen sie in der Halle D der Wiener Stadthalle für einen weiteren musikalischen Höhepunkt des Monats.

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Tickets

Tickets für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online oder unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

