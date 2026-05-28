AK Chefökonom Schnetzer: Spritpreisbremse wirkt und sollte weiter verlängert werden

Wien (OTS) -

Seit Einführung der Spritpreisbremse sind die Preise für Benzin und Diesel in Österreich günstiger als im EU-Schnitt. Das zeigt sich auch in den Zahlen des Weekly Oil Bulletins der EU-Kommission: Während die Preise für Diesel in Österreich im März noch über dem EU-Durchschnitt lagen, pendelten sie sich ab Mitte April – nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse – darunter ein. „Ein Wegfall würde nicht nur zu höheren Treibstoffpreisen und höheren Margen für Mineralölkonzerne führen, sondern auch die Inflationsrate erhöhen“, sagt Matthias Schnetzer, Chefökonom der AK Wien.

Diese Entwicklung zeigt sich auch im Vergleich mit den Heizölpreisen (für die die Spritpreisbremse nicht gilt): Die österreichischen Heizölpreise sind seit der Schließung der Straße von Hormus weit stärker angestiegen als im EU-Durchschnitt. Lag im Februar der Bruttopreis von Heizöl noch bei ungefähr 7 Cent pro Liter über dem EU-Durchschnitt, stieg der Preisunterschied auf derzeit 13 Cent pro Liter. Er ist damit fast doppelt so hoch wie vor Ausbruch des Irankriegs. Laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria sind die Heizölpreise im April im Vergleich zum April 2025 um fast 63 Prozent gestiegen.

„Die Regierung muss aktuell alles daransetzen, die Inflationsrate zu senken, um das Leben der Menschen leistbar zu machen und teure Zweitrunden-Effekte zu vermeiden. Gezielte Preiseingriffe haben sich bewährt und sollten nicht aus ideologischen Gründen abgedreht werden“, so Schnetzer. Er fordert daher, die Preisbremse auch auf Heizöl auszuweiten: „Da viele Haushalte ihr Heizöl für die kalten Monate im Frühjahr und Sommer kaufen, bedeutet der hohe Preis eine finanzielle Belastung und Unsicherheit für die Heizsaison. Heizen darf nicht zum Luxus werden.“