WienTourismus und TU Wien bringen Roboter in die Stadt

Wien (OTS) -

Das „Festival der Roboter“ am Wiener Karlsplatz lädt am 30. und 31. Mai dazu ein, Robotik hautnah zu erleben. Das Legacy-Projekt ist das größte des WienTourismus in diesem Jahr und findet im Vorfeld der „International Conference on Robotics and Automation“ statt, die zwischen 1. und 5. Juni rund 7.000 führende Forscher:innen nach Wien bringt.

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus konnte den prestigeträchtigsten Kongress im Bereich der Robotik erstmals gemeinsam mit der TU Wien und der AIM Group nach Wien holen. Zwischen 1. und 5. Juni 2026 werden sich bis zu 7.000 Spitzenforscher:innen und Industrievertreter:innen über modernste Robotertechnologien auf der „International Conference on Robotics and Automation“ in der VIECON – Vienna Congress & Convention Center sowie online im hybriden Format austauschen. Ein innovatives Veranstaltungskonzept unter dem Motto „Robots for all“ und umfangreiches Rahmenprogramm sowie die breite Palette an kulturellen Highlights, hervorragende Infrastruktur und gelebte Internationalität waren entscheidende Faktoren bei der Bewerbung um die Konferenz der Robotics and Automation Society (RAS) des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Als weltweit größte technische Fachorganisation setzt sich IEEE für den Fortschritt von Technologie zum Nutzen der breiten Bevölkerung ein.

Robotik für Wiener:innen und Kongressgäste

Bereits im Vorfeld der Konferenz macht das frei zugängliche „Festival der Roboter“ am Wiener Karlsplatz am 30. und 31. Mai die Robotik für breite Bevölkerungsschichten erlebbar. Wiener:innen und Kongressgäste können Innovationen und Trends der internationalen Robotikforschung ebenso entdecken wie eine interaktive Ausstellung mit zahlreichen Mitmachstationen. Präsentiert werden unter anderem zukunftsweisende Anwendungen für Industrie und Arbeitswelt, neueste Technologien österreichischer Unternehmen, humanoide Robotik sowie intelligente Maschinen. Dazu gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm mit Abenteuerstationen, Kreativangeboten und der Möglichkeit, selbst einen Roboter zu programmieren. Initiiert wurde das bislang größte Legacy-Projekt in einer Kooperation zwischen dem WienTourismus und Professor Markus Vincze von der Technischen Universität Wien. Die Umsetzung erfolgt durch UIV Urban Innovation Vienna, das Festival ist zudem Teil des Future Fit Festival des waff - Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds.

Norbert Kettner, CEO des WienTourismus

„Wien hat sich in den vergangenen Jahren als pulsierendes Zentrum für Life Sciences, Wissenschaft und Innovation etabliert und zieht regelmäßig internationale Konferenzen und Kongresse an. Dieses dynamische Umfeld macht die Stadt zu einem attraktiven Treffpunkt für Forscher:innen, Mediziner:innen und Innovator:innen aus aller Welt und durch Legacy-Projekte profitiert ebenso die Wiener Bevölkerung davon. Gleichzeitig ist die Meeting-Branche ein wesentlicher Treiber für den Wiener Tourismus sowie den Wirtschaftsstandort insgesamt. Allein dieser Sektor hat im Jahr 2025 eine Wertschöpfung von 1,7 Milliarden Euro generiert und 19.300 Ganzjahresarbeitsplätze geschaffen.“

Markus Vincze, General Chair der IEEE ICRA 2026

„Das Potenzial der Robotik ist enorm – in wenigen Jahren wird für viele Menschen ein Roboter, der aufräumt und putzt, so selbstverständlich sein wie heute Autos. Die IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) ist die ideale Plattform, um Spitzenforschung mit gesellschaftlichen Fragen zu verbinden und die Entwicklung dieser Technologien aktiv mitzugestalten – so wie wir sie wollen. Mit dem ‚Festival der Roboter' öffnen wir die Konferenz für die Stadt und machen diese Zukunft für ein breites Publikum erlebbar."

Jutta Löffler & Claus Hofer, Geschäftsführung UIV Urban Innovation Vienna

„Als Innovationsagentur der Stadt Wien ist es uns ein besonderes Anliegen, Zukunftstechnologien für alle Wiener:innen erlebbar zu machen. Mit dem Festival der Roboter am Karlsplatz schaffen wir einen offenen Raum, in dem Innovation, Technologie und gesellschaftlicher Dialog aufeinandertreffen. Eine unserer zentralen Aufgaben als Unternehmen der Wien Holding besteht darin, technologische Entwicklungen verständlich, zugänglich und erlebbar zu vermitteln.“

Legacy: Mehrwert für Bevölkerung und Stadt

Im Rahmen seiner Visitor Economy Strategie „Optimum Tourism“ verfolgt der WienTourismus das Ziel, den gesellschaftlichen Mehrwert von Meetings durch gezielte Legacy-Initiativen nachhaltig zu steigern – mit spürbarem Nutzen für die Stadt und ihre Bevölkerung. Mit der Legacy-Toolbox vernetzt das Vienna Convention Bureau Veranstalter:innen mit Wiener Partner:innen und unterstützt dabei, aus einem Event ein Projekt mit langfristigem Nutzen zu machen. So können aus fachlichen Themen auch öffentlich zugängliche Formate, neue Kooperationen und konkrete Impulse für die Stadt entstehen. Im Fokus stehen Gesundheit, Bildung und Community. Die Projekte sollen relevant, zugänglich und gut anschlussfähig sein – mit Blick auf soziale Nachhaltigkeit, Diversität und Barrierefreiheit. Wie wirkungsvoll diese Initiativen sein können, zeigen Beispiele aus den vergangenen Jahren: Beim Living Planet Symposium der European Space Agency (ESA) im Vorjahr wurde mit „Space in the City“ ein interaktives Weltraumlabor unter freiem Himmel realisiert, das Erdbeobachtung für alle Altersgruppen erlebbar machte. Im gleichen Jahr wurden im Rahmen des Fachkongresses für Nierengesundheit (ERA) Schüler:innen über Nierengesundheit informiert, während die Bevölkerung kostenlose Nierentests in Anspruch nehmen konnte. Ähnliche Akzente setzte der Europäische Lungenkongress 2024: mit kostenfreien Lungenfunktionstests, einem Charity-Run im Wiener Prater sowie gezielten Informationsangeboten an Schulen. Auch künftig liegt der Fokus auf Legacy-Projekten: Gemeinsam mit der European Geosciences Union (EGU), deren Kongress seit 20 Jahren jährlich rund 20.000 Teilnehmer:innen nach Wien bringt, sind weitere Legacy-Maßnahmen geplant. Heuer wurde bereits ein gemeinsam mit Wiener Graffiti-Künstler:innen gestaltetes, dauerhaft sichtbares Kunstwerk auf einem Gebäude von Wiener Wohnen umgesetzt zusätzlich zur Public Lecture, die seit einigen Jahren Wissenschaft für die Bevölkerung zugänglich macht.

Über das Vienna Convention Bureau

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus akquiriert weltweit Kongresse, Firmentagungen und Incentives. 1969 gegründet, wird es von der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien unterstützt. Die Meeting Destination Wien ist in der Visitor Economy Strategie „Optimum Tourism“ sowie in der Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 der Stadt Wien als Stärkefeld verankert. Weitere Informationen unter meeting.vienna.info

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