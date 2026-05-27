  • 27.05.2026, 14:32:32
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  • OTS0157

Juni-Programm im Nationalpark Thayatal

Musik, E-Bikes, Wildschweine, Glühwürmchen und Nachtschwärmer

St. Pölten (OTS) - 

Mit „Musik der Thaya entlang“ startet der Nationalpark Thayatal am Samstag, 6. Juni, sein Besucherprogramm des nächsten Monats: Ab 15 Uhr geht es dabei vom Parkplatz der Ruine Kaja aus zur neuen Aussichtswarte Umlaufblick, über den Umlaufberg zur Kajabach-Mündung und wieder zurück zur Ruine Kaja, wo um 18 Uhr das Abschlusskonzert beginnt. Musikalisch gestaltet wird die Wanderung im Rahmen des „Wein/4-Festivals“ von Daniel Muck und zahlreichen Ensembles. Am Sonntag, 14. Juni, folgt eine grenzüberschreitende „E-Bike-Tour entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges“, die um 9.30 Uhr am Hauptplatz von Retz startet und insgesamt acht Stunden lang durch die Kultur- und Naturlandschaften vorbei an geschichtsträchtigen Bauten wie der Ruine Neuhäusl, den Bunkeranlagen und einem letzten Stück des Eisernen Vorhanges führt.

Fortgesetzt wird am Sonntag, 21. Juni, mit einer „Wildschweinschnitzeljagd“, bei der sich Familien mit Kindern vom Nationalparkhaus in Hardegg aus auf die Suche nach den geheimen Wegen der Wildschweine begeben und entlang des Weges Rätselaufgaben über die Welt des Waldes und seine Bewohner lösen können; Beginn ist um 14 Uhr. Schließlich kann man am Samstag, 27. Juni, eine Entdeckungsreise im Mondschein unternehmen und auf einer zweieinhalbstündigen Wanderung mehr „Von Glühwürmchen und Nachtschwärmern“ erfahren; Treffpunkt ist um 20 Uhr beim Nationalparkhaus.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02949/7005, e-mail [email protected] und www.np-thayatal.at.

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Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
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