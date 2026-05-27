Volksanwältin Gaby Schwarz bei Generalaudienz des Papstes in Rom

Rom (OTS) -

Volksanwältin Gaby Schwarz nahm heute als Vertreterin der Volksanwaltschaft und des International Ombudsman Institute (IOI) an der Generalaudienz von Papst Leo XIV. am Petersplatz in Rom teil. „Gerade in herausfordernden Zeiten sind verlässliche Institutionen wichtig, die sich für Menschenrechte und Gerechtigkeit einsetzen. Die Volksanwaltschaft engagiert sich als unabhängiges, überparteiliches Kontrollorgan nicht nur national für diese Werte, sondern ist über das International Ombudsman Institute mit Ombudseinrichtungen weltweit vernetzt“, betont Volksanwältin Gaby Schwarz nach der Audienz.

Das IOI mit Sitz in Wien gilt als weltweit größte Organisation von Ombudseinrichtungen und fördert den internationalen Austausch zu Rechtsstaatlichkeit, guter Verwaltung und Menschenrechten. „Der Austausch über Ländergrenzen hinweg zeigt, wie wichtig unabhängige Kontrolle, Dialog und das Vertrauen der Menschen in demokratische Strukturen sind“, so Volksanwältin Gaby Schwarz anlässlich ihrer Teilnahme und Rede an der internationalen Ombudsmann Konferenz, die mit über 240 Teilnehmenden in Rom stattfindet.