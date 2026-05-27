„Eco“: Geburtenkrise – warum Österreichs Väter zu Hause fehlen

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Geburtenkrise – warum Österreichs Väter zu Hause fehlen

Das neue Rekordtief bei der Geburtenrate sorgt für Alarmstimmung. Ein Hebel liegt im Karenzsystem: Während Frauen im Schnitt mehr als 400 Tage pausieren, gehen Männer statistisch gesehen nur neun Tage in Väterkarenz. Zwar fordern Frauen zunehmend eine gleichberechtigte Partnerschaft ein, doch die Hürden sind hoch: Viele Unternehmen sehen die Auszeit von Männern nach wie vor ungern. Zudem bremsen finanzielle Einbußen Familien aus, die sich den Einkommensverlust schlicht nicht leisten können. Wie viel Gleichberechtigung vertragen Österreichs Betriebe im Alltag? Und wer muss eher umdenken: die Chefetagen oder der Staat? Bericht: Max Nicholls, Ines Ottenschläger

Teurer Anpfiff – das milliardenschwere Match um die TV-Rechte

In genau zwei Wochen ist es so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird angepfiffen. Österreich ist nach 28 Jahren Wartezeit wieder mit dabei und der ORF sowie ServusTV hoffen auf ein Millionenpublikum vor den Fernsehern – auf das sie auch dringend angewiesen sind. Denn der Kauf der Übertragungsrechte war extrem teuer. Knapp vier Milliarden Euro kassiert der Fußball-Weltverband FIFA für die WM von TV-Sendern weltweit – was die Budgets von immer mehr Fernsehstationen massiv an ihre Grenzen bringt. Der ORF und ServusTV teilen sich bei dieser WM die Übertragung der Spiele auf. Doch wie lange können heimische Sender in diesem milliardenschweren Match um die TV-Rechte noch mitspielen? Bericht: Matthias Linke

Profit mit Protein – wie ein Nährstoff zum Geschäftsmodell wird

Protein-Gummibärchen, Eiweiß-Brot und sogar proteinoptimierte Cornflakes: Im Supermarkt springen einem Lebensmittel mit Extra-Eiweiß förmlich entgegen. Kein Wunder, denn auf Social Media wird der Makronährstoff als unverzichtbarer Baustein unserer Ernährung gefeiert. Längst nicht nur für Leistungssportler:innen, sondern für die breite Masse. Neben Start-Ups springen auch immer mehr traditionelle Lebensmittelhersteller auf den umsatzstarken Protein-Trend auf. Damit angereicherte Produkte lassen sich oft mit saftigen Preisaufschlägen vermarkten. Doch wie viel Protein brauchen wir tatsächlich und wer profitiert am Ende am meisten? Bericht: Bettina Fink, Mona Bruckberger