  • 27.05.2026, 11:02:32
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„Talente im Funkhaus“: Cellistin Ida Riedel im ORF Vorarlberg-Mittagskonzert

Dienstag, 2. Juni 2026, 12.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn

Wien (OTS) - 

Die Cellistin Ida Riedel ist am Dienstag, dem 2. Juni 2026, um 12.00 Uhr im Mittagskonzert im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zu hören. In den Mittagskonzerten der Reihe „Talente im Funkhaus“ präsentieren ausgezeichnete Studierende der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch ihr Können. Ida Riedel wird von der japanischen Pianistin Mizuka Kano am Klavier begleitet. Stefan Höfel vom ORF Vorarlberg führt durch die musikalische Veranstaltung. ORF Radio Vorarlberg sendet dieses Konzert am selben Abend ab 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter [email protected] oder 05572/301.

Große Talente auf großer Bühne

Ida Riedel stammt aus Flensburg im deutschen Schleswig-Holstein und erhielt dort im Alter von fünf Jahren ihren ersten Cellounterricht. 2020 begann sie ihr Studium an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch in der Celloklasse von Professor Mathias Johansen. Sie trat in mehreren Orchestern als Solistin auf und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Im März 2026 hat sie das Probespiel für die Orchesterakademie des weltberühmten Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam gewonnen, das zu den prestigeträchtigsten Orchestern der Welt zählt.

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