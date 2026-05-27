FPÖ – Nepp: Wiens Kassen sind leer – Bevölkerung muss Budget-Schlamassel der Stadtregierung ausbaden

Wien (OTS) -

„Milliarden für die Mindestsicherung, ein massives Defizit und eine völlig aus dem Ruder gelaufene Budgetpolitik – Wiens Kassen sind leer, und jetzt müssen die Wienerinnen und Wiener dieses finanzielle Schlamassel ausbaden“, kritisiert FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

Während die Sozialausgaben weiter explodieren, kündigen sich bereits neue Belastungen bei Müll, Wasser und Kanal an. Laut Medienberichten werden die Gebühren bereits 2027 erneut deutlich steigen. „Jetzt folgt die nächste Teuerungswelle für die arbeitende Bevölkerung. Das ist nichts anderes als eine brutale Abzocke auf Kosten der Wienerinnen und Wiener“, so Nepp.

Scharf geht der FPÖ-Chef mit der Stadtregierung und der Ludwig-SPÖ ins Gericht: „SPÖ-Bürgermeister Ludwig setzt sein Belastungsgetöse konsequent fort. Während Milliarden in ein völlig überdehntes Sozialsystem für Nicht-Österreicher fließen und gleichzeitig ein horrendes Defizit entsteht, werden die fleißigen Wiener immer stärker zur Kasse gebeten. Das ist ein unsoziales System, das sofort gestoppt werden muss.“ Nepp fordert die sofortige Abschaffung des Wiener Valorisierungsgesetzes. „Wien braucht endlich einen Kurswechsel. Schluss mit dieser rot-pinken Belastungspolitik, Schluss mit dieser Abzocke. Die Priorität muss wieder bei jenen österreichischen Staatsbürgern liegen, die tagtäglich aufstehen, fleißig arbeiten und diese Stadt am Laufen halten und bei den Pensionisten, die ein Leben lang hart gearbeitet haben.“