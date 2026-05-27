Barbara Stöckl im Gespräch mit Maria Happel, Heinz Palme, Johannes Lamparter und Johanna Constantini

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspielerin Maria Happel, Ex-Fußball Manager Heinz Palme, der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter und Psychologin Johanna Constantini zu Gast bei Barbara Stöckl:

Maria Happel gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Gesichtern des Wiener Burgtheaters. Die Kammerschauspielerin bewegt sich mühelos zwischen Theater, Film und Regiearbeit und ist seit einigen Jahren auch Intendantin der Festspiele Reichenau, die ihr 100-jähriges Jubiläumsjahr begehen. Welche Aufgabe dem Theater in der heutigen Zeit zukommt und wie der Fußball womöglich mit einem Ensemble verwandt ist, erzählt sie im Gespräch mit Barbara Stöckl.

„Die wirkliche Leidenschaft ist das runde Ding“ – diese Begeisterung für den Fußball führte Heinz Palme rund um die Welt. Der ehemalige ÖFB-Pressechef arbeitete mit Persönlichkeiten wie Ernst Happel, Franz Beckenbauer oder Didi Constantini zusammen und organisierte zahlreiche internationale Großereignisse. Der Steirer blickt auf Begegnungen im Sport, Wendepunkte und die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Zeiten politischer Turbulenzen.

Johannes Lamparter hat eine außergewöhnliche Saison hinter sich: Der Tiroler gewann heuer drei olympische Medaillen und sicherte sich den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination. Hinter diesen Erfolgen stehen jahrelange Disziplin, große Konsequenz und ein Alltag, der sich oft vollkommen dem Sport unterordnet. Dennoch ist dem 24-Jährigen Tradition sehr wichtig, bis heute ist er eng mit seiner Heimatgemeinde Rum bei Innsbruck verbunden. Wie er mit Leistungsdruck und dem Ausgleich umgeht, erzählt Johannes Lamparter bei „Stöckl“.

Johanna Constantini begleitet Menschen beruflich als klinische Psychologin. Gleichzeitig musste die Tochter des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Didi Constantini erleben, wie ihr Vater an Demenz erkrankte. „Näher zusammenzurücken und in den Austausch zu treten“, sieht die Tirolerin auch als Chance für Familien, die von einer Demenzerkrankung betroffen sind, und spricht offen über den Umgang mit Verlust, Überforderung und Verantwortung. Auch wenn gesellschaftlich wenig darüber gesprochen wird: Was kann Angehörigen Mut schenken?