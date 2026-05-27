Grüne Wien/Huemer: Frauengesundheit darf nicht an fehlenden Kassenärzt:innen scheitern

Wien (OTS) -

Anlässlich des morgigen Internationalen Tages der Frauengesundheit fordert Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, einen raschen Ausbau der gynäkologischen Kassenversorgung in Wien. „Frauen haben ein Recht auf eine wohnortnahe, leistbare und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. Stattdessen erleben viele Frauen monatelange Wartezeiten, überfüllte Ordinationen oder werden in die teure Privatmedizin gedrängt. Das ist gesundheitspolitisch unverantwortlich“, so Huemer.



Die Situation ist alarmierend: Rund 30 Prozent der gynäkologischen Praxen nehmen keine neuen Patientinnen mehr auf, die durchschnittliche Wartezeit beträgt 32 Tage. Nur jede fünfte Praxis im Fachbereich Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Wien ist eine Kassenordination. Das ergab eine aktuelle Recherche der Grünen auf praxisplan.at. Konkret verfügen lediglich 89 der insgesamt 444 gelisteten gynäkologischen Praxen über Verträge mit allen Kassen. Damit hat sich die Versorgungslage gegenüber 2023 weiter verschlechtert – damals gab es noch einen Kassenanteil von rund einem Viertel bei insgesamt 380 Ordinationen.



Huemer sieht darin eine massive Verschlechterung der gesundheitlichen Versorgung von Frauen in Wien: „Immer mehr Frauen stehen vor der Wahl, monatelang auf einen Termin zu warten oder hunderte Euro privat bezahlen zu müssen. Gerade bei gynäkologischen Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen oder in der Schwangerschaft darf der Zugang zu medizinischer Versorgung aber keine Frage des Einkommens sein. Wenn Frauen aus Kostengründen Untersuchungen verschieben oder gar nicht wahrnehmen, hat das direkte Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Diese Entwicklung ist gesundheitspolitisch unverantwortlich.“



Huemer kritisiert, dass sich die Gesundheitsversorgung zunehmend in ein Zwei-Klassen-System entwickle: „Wer es sich leisten kann, bekommt rasch einen Termin bei Wahlärzt:innen. Alle anderen müssen lange Wartezeiten, weite Wege oder überfüllte Ambulanzen in Kauf nehmen. Das trifft insbesondere junge Frauen, Alleinerziehende, Pensionistinnen und Frauen mit geringem Einkommen. Wien braucht endlich mehr Kassenstellen in der Gynäkologie statt eines weiteren Rückzugs aus der öffentlichen Versorgung.“

Laut Regionalem Strukturplan Wien sollen bis 2030 neun Frauengesundheitszentren entstehen. „In Anbetracht des Mangels an Kassengynäkologie ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, insbesondere, wenn damit keine zusätzlichen neuen Kassenstellen verbunden sind“, so Huemer abschließend.