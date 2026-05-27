Grissemann und Prohaska laden Toni Polster, Irene Fuhrmann, Lou Lorenz-Dittlbacher und Peter Filzmaier zum Fußball-WM-„Seitenwechsel“

Wien (OTS) -

Rollentausch zwischen Fußball- und Politik-Profis: Nach einem „Kabarettgipfel“-Dacapo (20.15 Uhr), bei dem „Alt und Jung“ vertreten sind, sind Christoph Grissemann und Herbert Prohaska im Fußball-WM-Fieber. In einer neuen Folge „Seitenwechsel“ stellen sich die beiden am Freitag, dem 29. Mai 2026, um 21.35 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON gemeinsam mit Toni Polster, Irene Fuhrmann, Lou Lorenz-Dittlbacher und Peter Filzmaier Fragen über Tipps, Teamcamp und politisches Treiben. Anschließend um 22.40 Uhr wird bei Oliver Baier in den „Was gibt es Neues? – Classics“ u. a. über Nasenschleudern, lila Finger und Fallstreifen gerätselt.

„Kabarettgipfel“ (20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Dieser Kabarettgipfel steht unter dem Motto „Alt und Jung“. Alles eine Sache der Definition, finden Alex Kristan, Sonja Pikart, Eva Maria Marold, Thomas Stipsits und Viktor Gernot. Thomas Stipsits stellt die Frage, ob man alt ist, wenn der Glatzenansatz mit „Streuhaar“ behandelt wird. Sonja Pikart ist definitiv jung, bestellt aber trotzdem einen „Eierschneider“ im Internet. Eva Maria Marold stellt sich ihrem Alter und damit der Tatsache, dass Ischias nicht nur der Genitiv einer italienischen Ferieninsel ist. Alex Kristan hat den 50er hinter sich, ist demnach ein „Best Ager“, lässt sich aber gerade deswegen fix nicht „renovieren“. Das tut auch Viktor Gernot nicht – er bleibt außerdem schon deshalb jung, weil er sich musikalisch an den Jungen und Wilden des Austropop orientiert. Deren Texte machen ihm zu schaffen, aber dafür hat er kreative Lösungen parat.

„Seitenwechsel“ (21.35 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Superlative in Kanada, Mexiko und den USA steht an – und das österreichische Nationalteam ist live dabei. Für die perfekte Vorbereitung auf das Turnier sorgt eine neue Ausgabe von „Seitenwechsel“ mit Christoph Grissemann, dem Mann mit dem Blick für die Schwächen der Menschen, und Herbert Prohaska, dem Experten für überhaupt alles. Dazu kommen Gäste aus den Bereichen Fußball, Unterhaltung und Information – wie Fußball-Legende Toni Polster, Ex-ÖFB-Teamchefin und technische Beobachterin der UEFA Irene Fuhrmann, die Journalistin, ehemalige ZIB-2-Moderatorin und ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und Politikwissenschafter und Sportfan Peter Filzmaier – und schon wimmelt es an Fachwissen. Dann werden aus Forschungsgründen auch noch die Seiten gewechselt und es wird ausgelotet, ob Schmähbrüder besser kicken oder Kickerkönner besser Schmäh führen können. An brisanten Themen mangelt es wahrlich nicht: Was kann das ÖFB-Team von den letzten österreichischen WM-Teilnehmern Herbert Prohaska und Toni Polster lernen? Was haben die Legenden seinerzeit im nicht so luxuriösen Teamcamp erlebt? Wie ist die größte WM aller Zeiten von Peter Filzmaier und Lou Lorenz-Dittlbacher politisch einzustufen? Und was kann man von Fußball-Ikone Irene Fuhrmann für das Turnier mitnehmen? Der gespielte Witz, das große Torwandschießen und ein mitreißendes Schlusslied von Herbert Prohaska & Pete Art samt Band dürfen natürlich nicht fehlen.