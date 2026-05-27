Steinschlagsicherungsmaßnahmen an der Landesstraße B 33 bei Aggsbach-Dorf abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich konnten die Arbeiten an der Felshangsicherung entlang der Landesstraße B 33 im Bereich Luftberg bei Aggsbach-Dorf offiziell abgeschlossen werden. Mit der Fertigstellung der Maßnahmen steht die B 33 dem Verkehr nun wieder dauerhaft und mit deutlich erhöhtem Sicherheitsstandard zur Verfügung. Nach dem massiven Felssturz vom 3. Juni 2024 auf der B 33 bei Aggsbach-Dorf konnten nun die umfangreichen Sicherungsarbeiten erfolgreich beendet werden. Ziel sämtlicher Maßnahmen war es, die Verkehrssicherheit entlang der Landesstraße sowie des angrenzenden Donauradweges nachhaltig zu erhöhen.

Im Zuge der Arbeiten wurden in den nördlichen und südlichen Anschlussbereichen moderne Steinschlagschutzsysteme errichtet. Insgesamt montierte man mehrere Seilsperren mit einer Gesamtlänge von mehr als 350 Metern. Ergänzend dazu erfolgte die Sicherung gefährdeter Felsbereiche durch spezielle Dauerverpressanker, die tief im Felsen verankert wurden und langfristige Stabilität gewährleisten. Zusätzlich wurde im nördlichen Bereich ein Steinschlagschutzzaun errichtet sowie eine bestehende Holzbohlenwand entfernt. Neben den technischen Sicherungsmaßnahmen werden im Herbst 2026 noch Begrünungsarbeiten sowie gezielte Einzelbaumpflanzungen umgesetzt, um den Natur- und Landschaftsraum bestmöglich zu erhalten.

Die Arbeiten konnten trotz anspruchsvoller geologischer Bedingungen planmäßig und vor allem unfallfrei durchgeführt werden. Während der Bauphase standen die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie der ausführenden Arbeiterinnen und Arbeiter an oberster Stelle.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]