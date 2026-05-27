WIFI Online Infotage: Weiterbildung als Must-have für neue berufliche Chancen

Wien (OTS) -

Die Arbeitswelt verändert sich rasant: Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, neue Berufsfelder und vielfältige Karrierewege stellen viele Menschen vor die Frage, welche Kompetenzen künftig zählen. Die WIFI Online Infotage von 8. bis 11. Juni geben darauf kompakte Antworten. In rund 70 Online-Live-Infoterminen können Interessierte direkt im virtuellen Klassenraum dabei sein und sich mit Trainerinnen und Trainern zu beruflicher und persönlicher Weiterbildung austauschen.

Inhaltlich spannt sich der Bogen von Lehre und Meisterprüfung über Berufsreifeprüfung, Wirtschaft, IT, Management, Persönlichkeit und Gesundheit bis zu spezialisierten Lehrgängen und neuen Perspektiven für den beruflichen Weg. Ergänzend erhalten Teilnehmende Informationen zu aktuellen Fördermöglichkeiten in der Aus- und Weiterbildung. Der waff, der Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds, informiert über Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitnehmende mit Wohnsitz in Wien und Wiener Unternehmen.

Orientierung für eine bewegte Arbeitswelt

„Um fit für die Herausforderungen der Zukunft zu sein, müssen wir uns laufend neues Wissen aneignen. Lebenslange Weiterbildung ist eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen, um in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein“, sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien. „Unsere Online Infotage geben Antwort auf die entscheidende Frage: Welche persönlichen und fachlichen Kompetenzen brauche ich, um gut in eine bewegte Zukunft zu steuern?“

Im Blickpunkt steht 2026 der Diplom-Lehrgang „Berufs- und Bildungsberatung mit Trainingskompetenz“. Der Lehrgang richtet sich an Menschen, die andere bei beruflicher Orientierung, Neuorientierung und Kompetenzentwicklung professionell begleiten wollen. Gerade in Zeiten häufiger Jobwechsel, neuer Technologien und steigender Qualifikationsanforderungen wächst der Bedarf an fundierter Beratung. Berufs- und Bildungsberater werden damit zu wichtigen „Zukunftslotsen“: Sie helfen Menschen, passende Wege zu finden, und leisten zugleich einen Beitrag dazu, Fachkräftepotenziale besser sichtbar und nutzbar zu machen. Weitere Informationen und Buchung: www.wifiwien.at/kurs/17105x

Finanzbildung: Wissen für selbstbestimmte Entscheidungen

Ein weiterer Schwerpunkt der WIFI Online Infotage liegt auf der Wiener Börse Akademie. Im September startet der neue Lehrgang Personal Finance, der Finanzwissen für private Entscheidungen strukturiert vermittelt. Ergänzend werden spezielle Formate für Frauen angeboten, darunter „Investieren in Wertpapiere“ sowie „Aktienstrategien zum langfristigen Anlageerfolg“. Ziel ist es, Finanzbildung praxisnah aufzubereiten und Menschen dabei zu unterstützen, Geldanlage, Vorsorge und Wertpapiere besser zu verstehen.

Tipp: Sommerbonus der Wiener Börse Akademie

Von 8. bis 22. Juni erhalten Interessierte 20 Prozent Bonus auf ausgewählte Seminare. Ausgenommen sind Lehrgänge, Prüfungen, Paket-Kombinationen und XETRA Training. Weitere Informationen und Buchung: www.wifiwien.at/boerse

Beautybranche: neue Techniken, neue Chancen

Auch die Beautybranche ist bei den Online Infotagen mit aktuellen Zukunftsthemen vertreten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Kopfhautpigmentierung und kosmetische Haarentfernung, zwei Spezialgebiete mit steigender Nachfrage. Sie zeigen, wie stark sich die Branche weiterentwickelt und moderne Techniken, sichtbare Ergebnisse, fundierte Ausbildung und professionelle Beratung an Bedeutung gewinnen. Die Methode der Kopfhautpigmentierung und die kosmetische Haarentfernung zählen zu den neuesten Spezialtechniken im Beauty- und Ästhetikbereich und stellen für Fachkräfte eine interessante Erweiterung ihres beruflichen Angebots dar.

Weitere Informationen und Buchung:

www.wifiwien.at/kurs/60356x

www.wifiwien.at/kurs/60680x

Einfach online teilnehmen

Die kostenlose Teilnahme an den WIFI Online-Live-Infoterminen ist einfach: Interessierte wählen den gewünschten Termin aus und melden sich online an. Rechtzeitig vor Beginn erhalten Angemeldete persönliche Zugangsdaten per E-Mail. Weitere Informationen und Anmeldung: www.wifiwien.at/online-infotage