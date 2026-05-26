ORF zum 14. Mal „Redaktion des Jahres“, zahlreiche ORF-Journalistinnen und -Journalisten unter den Besten des Landes 2025

Wien (OTS) -

Der ORF ist zum 14. Mal als „Redaktion des Jahres“ ausgezeichnet worden. Verliehen wurde der Preis am Dienstag, dem 26. Mai 2026, bei der Gala des Branchenblatts „Österreichs Journalist:in“ am ORF-Mediencampus, bei der auch die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“ für das Jahr 2025 geehrt wurden. In zahlreichen Fachkategorien belegen ORF-Journalistinnen und -Journalisten Top-Platzierungen.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Die Auszeichnung als Redaktion des Jahres ist ein starkes Signal für die Bedeutung von vertrauenswürdiger Information. Zum 14. Mal wird damit die Arbeit unserer ORF-Journalistinnen und -Journalisten gewürdigt, die für saubere Recherche, Einordnung und Transparenz stehen. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Kolleginnen und Kollegen und bedanke mich für die hohe Qualität, mit der der ORF täglich Orientierung bietet.“

In folgenden Kategorien wurden ORF-Journalistinnen und -Journalisten zu den besten des Landes im Jahr 2025 gewählt:

Die Auszeichnung für das Lebenswerk geht an Hubert Gaisbauer. Vom prägenden Mitgestalter der „Ö3-Musicbox“ über die Gründung der Reihe „Menschenbilder“ bis zur Leitung der ORF-Radio-Religionsabteilung hat er den Rundfunk über Jahrzehnte wesentlich geprägt.

Journalistinnen und Journalisten des Jahres:

Platz 3: Stefan Lenglinger

Platz 5: Christophe Kohl

Platz 7: David Kriegleder

Platz 9: Martin Thür

Platz 10: Lou Lorenz-Dittlbacher

Chefredaktion:

Platz 3: Sebastian Prokop

Platz 4: Gabi Waldner-Pammesberger

Platz 7: Angelika Simma-Wallinger

Platz 10: Julia Ortner

Wirtschaft:

Platz 6: Michael Fröschl

Investigation:

Platz 3: Ulla Kramar-Schmid

Platz 10: Nora Zoglauer

Aufgefallen:

Platz 5: Viktoria Waldegger

Kultur:

Platz 7: Peter Schneeberger

Sport:

Platz 1: Kristina Inhof

Platz 3: Alina Eberstaller

Platz 5: Rainer Pariasek

Platz 10: Veronika Dragon-Berger

Innenpolitik:

Platz 3: Stefan Lenglinger

Platz 4: Martin Thür

Platz 5: Klaus Webhofer

Platz 7: Fritz Dittlbacher

Platz 10: Simone Stribl

Außenpolitik/EU:

Platz 1: Tim Cupal

Platz 2: Christian Wehrschütz

Platz 3: Cornelia Primosch

Platz 6: Karim El-Gawhary

Platz 7: Cornelia Vospernik

Platz 8: David Kriegleder

Platz 9: Nikolaus Wildner

Platz 10: Andreas Pfeifer

Medien:

Platz 6: Rosanna Atzara

Wissenschaft:

Platz 1: Elke Ziegler

Platz 2: Martin Moder

Chronik:

Platz 3: Christoph Bendas

Platz 10: Veronika Mauler

Podcast:

Platz 7: Christophe Kohl und Inka Pieh

Platz 8: Armin Wolf

Unterhaltung:

Platz 4: Philipp Hansa

Platz 6: Gabi Hiller

Platz 7: Hanno Settele

Platz 8: David Scheid

Platz 10: Patrick Budgen

Local Heroes:

Emanuel Broger (ORF Vorarlberg)

Norbert Lehner (ORF Burgenland)

Nina Pöchhacker (ORF Niederösterreich)

Karl Kern (ORF Salzburg)

Bereits dieses Jahr konnten neun junge ORF-Journalistinnen und -Journalisten mit ihrer Leistung punkten. Die Gewinner der „30 unter 30“-Talente 2026 sind:

Julia Berger (ORF III)

Matteo Eichhorn (ORF Salzburg)

Laura Franz („Report“)

Constanze Kreuzberger (ORF Salzburg)

Pia Lenz („ZIB“)

Laura Mlakar („Thema“)

Simon Plank („ZIB“)

Sophie Ströbitzer („ZIB“)

Ronny Taferner (ORF III)



ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DIENSTAG, 26. MAI 2026, 19.00 UHR BEACHTEN!