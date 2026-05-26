- 26.05.2026, 13:06:02
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ORF zum 14. Mal „Redaktion des Jahres“, zahlreiche ORF-Journalistinnen und -Journalisten unter den Besten des Landes 2025
ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DIENSTAG, 26. MAI 2026, 19.00 UHR BEACHTEN!
Der ORF ist zum 14. Mal als „Redaktion des Jahres“ ausgezeichnet worden. Verliehen wurde der Preis am Dienstag, dem 26. Mai 2026, bei der Gala des Branchenblatts „Österreichs Journalist:in“ am ORF-Mediencampus, bei der auch die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“ für das Jahr 2025 geehrt wurden. In zahlreichen Fachkategorien belegen ORF-Journalistinnen und -Journalisten Top-Platzierungen.
ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Die Auszeichnung als Redaktion des Jahres ist ein starkes Signal für die Bedeutung von vertrauenswürdiger Information. Zum 14. Mal wird damit die Arbeit unserer ORF-Journalistinnen und -Journalisten gewürdigt, die für saubere Recherche, Einordnung und Transparenz stehen. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Kolleginnen und Kollegen und bedanke mich für die hohe Qualität, mit der der ORF täglich Orientierung bietet.“
In folgenden Kategorien wurden ORF-Journalistinnen und -Journalisten zu den besten des Landes im Jahr 2025 gewählt:
Die Auszeichnung für das Lebenswerk geht an Hubert Gaisbauer. Vom prägenden Mitgestalter der „Ö3-Musicbox“ über die Gründung der Reihe „Menschenbilder“ bis zur Leitung der ORF-Radio-Religionsabteilung hat er den Rundfunk über Jahrzehnte wesentlich geprägt.
Journalistinnen und Journalisten des Jahres:
Platz 3: Stefan Lenglinger
Platz 5: Christophe Kohl
Platz 7: David Kriegleder
Platz 9: Martin Thür
Platz 10: Lou Lorenz-Dittlbacher
Chefredaktion:
Platz 3: Sebastian Prokop
Platz 4: Gabi Waldner-Pammesberger
Platz 7: Angelika Simma-Wallinger
Platz 10: Julia Ortner
Wirtschaft:
Platz 6: Michael Fröschl
Investigation:
Platz 3: Ulla Kramar-Schmid
Platz 10: Nora Zoglauer
Aufgefallen:
Platz 5: Viktoria Waldegger
Kultur:
Platz 7: Peter Schneeberger
Sport:
Platz 1: Kristina Inhof
Platz 3: Alina Eberstaller
Platz 5: Rainer Pariasek
Platz 10: Veronika Dragon-Berger
Innenpolitik:
Platz 3: Stefan Lenglinger
Platz 4: Martin Thür
Platz 5: Klaus Webhofer
Platz 7: Fritz Dittlbacher
Platz 10: Simone Stribl
Außenpolitik/EU:
Platz 1: Tim Cupal
Platz 2: Christian Wehrschütz
Platz 3: Cornelia Primosch
Platz 6: Karim El-Gawhary
Platz 7: Cornelia Vospernik
Platz 8: David Kriegleder
Platz 9: Nikolaus Wildner
Platz 10: Andreas Pfeifer
Medien:
Platz 6: Rosanna Atzara
Wissenschaft:
Platz 1: Elke Ziegler
Platz 2: Martin Moder
Chronik:
Platz 3: Christoph Bendas
Platz 10: Veronika Mauler
Podcast:
Platz 7: Christophe Kohl und Inka Pieh
Platz 8: Armin Wolf
Unterhaltung:
Platz 4: Philipp Hansa
Platz 6: Gabi Hiller
Platz 7: Hanno Settele
Platz 8: David Scheid
Platz 10: Patrick Budgen
Local Heroes:
Emanuel Broger (ORF Vorarlberg)
Norbert Lehner (ORF Burgenland)
Nina Pöchhacker (ORF Niederösterreich)
Karl Kern (ORF Salzburg)
Bereits dieses Jahr konnten neun junge ORF-Journalistinnen und -Journalisten mit ihrer Leistung punkten. Die Gewinner der „30 unter 30“-Talente 2026 sind:
Julia Berger (ORF III)
Matteo Eichhorn (ORF Salzburg)
Laura Franz („Report“)
Constanze Kreuzberger (ORF Salzburg)
Pia Lenz („ZIB“)
Laura Mlakar („Thema“)
Simon Plank („ZIB“)
Sophie Ströbitzer („ZIB“)
Ronny Taferner (ORF III)
ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DIENSTAG, 26. MAI 2026, 19.00 UHR BEACHTEN!
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