  • 26.05.2026, 13:06:02
  • /
  • OTS0119

ORF zum 14. Mal „Redaktion des Jahres“, zahlreiche ORF-Journalistinnen und -Journalisten unter den Besten des Landes 2025

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DIENSTAG, 26. MAI 2026, 19.00 UHR BEACHTEN!

Wien (OTS) - 

Der ORF ist zum 14. Mal als „Redaktion des Jahres“ ausgezeichnet worden. Verliehen wurde der Preis am Dienstag, dem 26. Mai 2026, bei der Gala des Branchenblatts „Österreichs Journalist:in“ am ORF-Mediencampus, bei der auch die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“ für das Jahr 2025 geehrt wurden. In zahlreichen Fachkategorien belegen ORF-Journalistinnen und -Journalisten Top-Platzierungen.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Die Auszeichnung als Redaktion des Jahres ist ein starkes Signal für die Bedeutung von vertrauenswürdiger Information. Zum 14. Mal wird damit die Arbeit unserer ORF-Journalistinnen und -Journalisten gewürdigt, die für saubere Recherche, Einordnung und Transparenz stehen. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Kolleginnen und Kollegen und bedanke mich für die hohe Qualität, mit der der ORF täglich Orientierung bietet.“

In folgenden Kategorien wurden ORF-Journalistinnen und -Journalisten zu den besten des Landes im Jahr 2025 gewählt:

Die Auszeichnung für das Lebenswerk geht an Hubert Gaisbauer. Vom prägenden Mitgestalter der „Ö3-Musicbox“ über die Gründung der Reihe „Menschenbilder“ bis zur Leitung der ORF-Radio-Religionsabteilung hat er den Rundfunk über Jahrzehnte wesentlich geprägt.

Journalistinnen und Journalisten des Jahres:
Platz 3: Stefan Lenglinger
Platz 5: Christophe Kohl
Platz 7: David Kriegleder
Platz 9: Martin Thür
Platz 10: Lou Lorenz-Dittlbacher

Chefredaktion:
Platz 3: Sebastian Prokop
Platz 4: Gabi Waldner-Pammesberger
Platz 7: Angelika Simma-Wallinger
Platz 10: Julia Ortner

Wirtschaft:
Platz 6: Michael Fröschl

Investigation:
Platz 3: Ulla Kramar-Schmid
Platz 10: Nora Zoglauer

Aufgefallen:
Platz 5: Viktoria Waldegger

Kultur:
Platz 7: Peter Schneeberger

Sport:
Platz 1: Kristina Inhof
Platz 3: Alina Eberstaller
Platz 5: Rainer Pariasek
Platz 10: Veronika Dragon-Berger

Innenpolitik:
Platz 3: Stefan Lenglinger
Platz 4: Martin Thür
Platz 5: Klaus Webhofer
Platz 7: Fritz Dittlbacher
Platz 10: Simone Stribl

Außenpolitik/EU:
Platz 1: Tim Cupal
Platz 2: Christian Wehrschütz
Platz 3: Cornelia Primosch
Platz 6: Karim El-Gawhary
Platz 7: Cornelia Vospernik
Platz 8: David Kriegleder
Platz 9: Nikolaus Wildner
Platz 10: Andreas Pfeifer

Medien:
Platz 6: Rosanna Atzara

Wissenschaft:
Platz 1: Elke Ziegler
Platz 2: Martin Moder

Chronik:
Platz 3: Christoph Bendas
Platz 10: Veronika Mauler

Podcast:
Platz 7: Christophe Kohl und Inka Pieh
Platz 8: Armin Wolf

Unterhaltung:
Platz 4: Philipp Hansa
Platz 6: Gabi Hiller
Platz 7: Hanno Settele
Platz 8: David Scheid
Platz 10: Patrick Budgen

Local Heroes:
Emanuel Broger (ORF Vorarlberg)
Norbert Lehner (ORF Burgenland)
Nina Pöchhacker (ORF Niederösterreich)
Karl Kern (ORF Salzburg)

Bereits dieses Jahr konnten neun junge ORF-Journalistinnen und -Journalisten mit ihrer Leistung punkten. Die Gewinner der „30 unter 30“-Talente 2026 sind:

Julia Berger (ORF III)
Matteo Eichhorn (ORF Salzburg)
Laura Franz („Report“)
Constanze Kreuzberger (ORF Salzburg)
Pia Lenz („ZIB“)
Laura Mlakar („Thema“)
Simon Plank („ZIB“)
Sophie Ströbitzer („ZIB“)
Ronny Taferner (ORF III)


ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DIENSTAG, 26. MAI 2026, 19.00 UHR BEACHTEN!

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright