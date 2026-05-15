Gernot Kulis und Gerti Drassl zu Gast in „Willkommen Österreich“ bei Stermann und Grissemann

Wien (OTS) -

Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 19. Mai 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON Comedian Gernot Kulis und Schauspielerin Gerti Drassl. Auch ein Rückblick auf die vergangene Woche samt ESC und Eisheiligen darf nicht fehlen. Mit dabei sind auch die Kollegen von „Maschek“ und zwölf Punkte gehen an die ESC-Vertreter:innen der Herzen: die „Dienstag Nacht Kapelle“! Weiter geht DIE.NACHT um 23.00 Uhr mit den „Science Busters“ und der Frage: Warum landen Asteroiden immer in Kratern? Abschließend begrüßt Peter Klien um 23.35 Uhr zu einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

„Ich kann nicht anders“ heißt das neue Programm von Ö3-Callboy und Kabarettist Gernot Kulis. Darin geht es um den täglichen Kampf mit dem ultimativen Gegner: dem eigenen Leben. Wie sich dieses seit seinem letzten Besuch im Marx Palast gestaltet und was er vom chaotischen Familienalltag, abenteuerlichen Reisen mit schrägen Begegnungen oder dem unausgewogenen Duell gegen die künstlich intelligente Badezimmerwaage berichten kann, verrät der Comedian im Talk mit Stermann und Grissemann.

Gerti Drassl zählt zur ersten Liga der österreichischen Schauspielerinnen. Ob auf der Bühne oder auf der Kinoleinwand, mit ihrer Vielseitigkeit begeistert sie Publikum und Kritik gleichermaßen. Zuletzt stand die Südtirolerin für Andreas Prochaskas aufwendiges vom ORF im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens kofinanziertes Horrordrama „Welcome Home Baby“ vor der Kamera, diesen Sommer glänzt Gerti Drassl an der Seite von Christian Dolezal, Laura Laufenberg, Tobias Artner, Robin Krakowski und Julian Tzschentke in Molières „Der Geizige“ auf der Bühne des Theatersommer Haag. Inszeniert wird der Klassiker von Regielegende Leander Haußmann. Auch in der turbulenten ORF/BR-Fernsehkomödie „So haben wir dich nicht erzogen“, die im März in ORF 2 zu sehen war, bewies sie ihr komödiantisches Gespür. Welche Projekte als Nächstes anstehen und ob sie sich auf der Bühne oder am Filmset mehr zu Hause fühlt, erzählt Gerti Drassl am Dienstag in „Willkommen Österreich“.