FPÖ-Antauer: „Schluss mit Privileg! Ukrainer müssen Auto ab sofort ummelden“

Sankt Pölten (OTS) -

„Dass Vertriebene aus der Ukraine selbst nach Jahren ihren teuren SUV oder ihr Auto nicht ummelden müssen, ist ein Privileg, welches viele hart arbeitende Landsleute nicht nachvollziehen können“, unterstreicht FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asyllandesrat Martin Antauer nochmals und verweist auf den Entgang der Versicherungssteuer und NoVA, etwaige Schwierigkeiten im Schadensfall und bei Verkehrsstrafen, mögliche Nachteile bei der Verkehrssicherheit (Pickerl).

Ab Juli 2027 müssen jetzt auch Vertriebene ihren Wagen regulär anmelden – darauf einigte sich nun die Verliererampel. „Warum nicht ab sofort und erst ab dem 3. Quartal 2027?“, fragt Antauer und verweist auf seine dahingehende Forderung zu Jahresbeginn.

„Während die an der eigenen Bevölkerung vorbei regierende Verlierer-Ampel weiterhin im Kampf gegen die Teuerungen die Landsleute im Stich lässt und die Autofahrer schröpft, genießen Menschen aus aller Herren Länder weiterhin Begünstigungen. Das ist nicht einzusehen“, schließt Antauer.