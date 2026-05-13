St. Pölten (OTS) -

Das von Zeno Stanek geleitete Theater- und Feriendorf Königsleitn in Litschau bietet seit mehreren Jahren ein reichhaltiges Bildungs- und Kursprogramm für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, das am Herrensee darstellende Kunst mit Erlebnissen aus Natur und Kulinarik sowie mit Freizeit- und Kulturaktivitäten verbindet. So wurden im Vorjahr rund 3.000 Schülerinnen und Schüler zu Projektwochen begrüßt, in Summe waren das mehr als 130 Schulklassen aus allen Bundesländern – vorrangig aus Niederösterreich, Wien und Oberösterreich.

Bei den Sommer-Workshops im Zuge des „Schrammel.Klang.Festivals“ im Juli und des Theaterfestivals „Hin & Weg“ im August waren es 2025 insgesamt mehr als 100 Teilnehmende, die sich für so unterschiedliche Workshops wie „Dudeln“, „Songwriting“ oder „Improtheater“ begeisterten. Zudem wurden für die zwischen zwei und fünf Tagen möglichen Projekttage für Schulen spezielle Packages wie „Kennenlerntage mit Theater und Film“, „Clips & Spots“, „Zeitungswerkstatt“ und „Trickfilm-Studio“ geschnürt.

Gestartet wird das heurige Programm erstmals mit einem Kochworkshop, der sich am 15. Mai an alle richtet, die kulinarisch neue Wege gehen möchten (am 5. Juni gibt es einen weiteren Termin). Vom 14. bis 16. Juli finden dann im Theater- und Feriendorf Königsleitn begleitend zum „Schrammel.Klang.Festival“ Workshops zu Musik, Gesang, Tanz und Gstanzln statt. Ebenfalls noch im Juli – vom 26. bis 31. (und nochmals vom 30. August bis 4. September) – kombiniert ein English Theater Feriencamp für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren ein kreatives Theaterprogramm mit abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten.

Astronomische Erläuterungen direkt unter dem Sternenhimmel gibt es beim „Sterneschauen“ am 6. und 11. August, gefolgt von sechs Workshops im Zuge von „Hin & Weg“, die sich vom 10. bis 14. August mit Schauspiel und Improvisation, Bühnenkampf, Sprechkunst und Rhetorik, Songwriting, visuellem Erzählen für die Bühne sowie Statusarbeit im Improvisationstheater auseinandersetzen. Mit dem Business-Seminar „Führung ist Bühne“ für Erwachsene steht am 22. und 23. September ein neues Format für Erwachsene auf dem Programm. Nicht zuletzt werden vom 3. bis 5. Jänner 2027 „Wim Hof-Tage“ mit den Schwerpunkten Atemtechnik, Kältetraining und mentale Fokussierung abgehalten.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Buchungen unter 02865/5393, e-mail [email protected] und www.koenigsleitn.at.