  • 13.05.2026, 14:07:02
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FPÖ – Stadler: Seniorenstrategie begrüßenswert, aber Kosten bleiben ungeklärt

Keine weiteren Belastungen für Pensionisten zulassen

Wien (OTS) - 

Der Wiener FPÖ-Seniorensprecher, LAbg. Paul Stadler begrüßt grundsätzlich, dass die Stadt Wien mit ihrer neu präsentierten Seniorenstrategie den demografischen Wandel thematisiert und Maßnahmen für die wachsende Generation 60+ ankündigt. Kritisch sieht er, dass bislang keinerlei konkrete Angaben zu den tatsächlichen Kosten sowie zur langfristigen Finanzierung gemacht werden. „Gerade in Zeiten knapper Budgets und steigender Belastungen für die öffentliche Hand braucht es besondere finanzielle Sorgfalt“, erinnert Stadler Bürgermeister Ludwig.

Immerhin hat es in der Vergangenheit bereits Kürzungen zulasten von Pensionistinnen und Pensionisten gegeben, etwa beim Seniorenticket der Wiener Linien. „Der Bürgermeister sollte darauf achten, dass es auch im Bund nicht zu weiteren Belastungen in diese Richtung kommt“, so Stadler.

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