SPÖ-Herr zu Wasserknappheit: „Unser Wasser schützen!“

Wien (OTS) -

Die aktuellen Warnungen der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) zeigen deutlich, wie ernst die Lage bei den Grundwasserständen mittlerweile ist. „Österreich braucht konsequente Maßnahmen zum langfristigen Schutz unseres Trinkwassers“, sagt SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. ****

Herr verweist auf ihren aktuellen Vorstoß für die rasche Umsetzung von Wasser-Maßnahmen, die sich auch im Regierungsprogramm wiederfinden. Darunter ist unter anderem ein klarer gesetzlicher Vorrang der Trinkwasserversorgung, eine Wasserstrategie zum Vorbeugen von Nutzungskonflikten und ein Wasserentnahmeregister für Großverbraucher wie Landwirtschaft und Industrie vorgesehen, das gemeinsam mit den Bundesländern umgesetzt werden soll. (Schluss) mf/lw