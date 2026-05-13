AK, ACA und vida freuen sich über erfolgte Einstufung der Verkehrspilot:innen im nationalen Qualifikationsrahmen (NQR)

Wien (OTS) -

Die Qualifikation „Verkehrspilot/Verkehrspilotin“ wurde offiziell dem Niveau 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) in Österreich zugeordnet. Damit steht diese auf einer Stufe mit einem Bachelorabschluss und unterstreicht die hohe fachliche und operative Kompetenz dieser Berufsgruppe. Ein bedeutender Schritt für die Professionalisierung und internationale Vergleichbarkeit im Verkehrssektor ist somit gelungen, begrüßen die Arbeiterkammer Wien (AK) die Austria Cockpit Association (ACA), sowie Gewerkschaft vida, die erstmalige Zuordnung durch die Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD).

„Die Einstufung auf NQR-Level 6 bestätigt, dass Verkehrspilotinnen und -piloten über umfassende theoretische Kenntnisse sowie ausgeprägte praktische Fähigkeiten verfügen“, ist Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida erfreut. Neben fundiertem Fachwissen im jeweiligen Verkehrsbereich umfasse das Kompetenzprofil auch Entscheidungsfähigkeit in komplexen Situationen, Führungsverantwortung sowie sicherheitsrelevantes Handeln unter hoher Belastung. „Diese Einstufung ist ein Meilenstein sowohl für die Branche als auch für die Beschäftigten und war nur möglich aufgrund der engagierten und guten Zusammenarbeit zwischen dem Mobilitätsministerium (BMIMI), AK, ACA und vida“, betont Antonia Hatler, Leiterin der Abteilung L1 BMIMI.

„Die Qualifikation schaffe nicht nur Transparenz, sondern stärkt auch die Attraktivität des Berufsbildes“, ergänzt Dominic Z’graggen, Präsident der Austrian Cockpit Association, die an der Einordnung in NQR 6 wesentlich mitgewirkt hat. „Diese ist somit ein wichtiger Baustein, um den Beruf sichtbarer und damit nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen erstrebenswert zu machen, die in diesem Berufsfeld nach wie vor unterrepräsentiert sind“, so Z’graggen weiter.

Die Aufnahme der Verkehrspilot:innen in den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) auf Level 6 macht nicht nur die hohe Qualität und Vergleichbarkeit der Kompetenzen dieser Berufsgruppe sichtbar, sondern setzt auch ein klares Signal an zukünftige Fachkräfte: Der Verkehrssektor bietet attraktive, anspruchsvolle und europaweit anerkannte Karrierewege. Mit dieser Einstufung, die von der AK initiiert wurde, ist ein erster wichtiger Meilenstein erreicht. Weitere Einstufungen sollen folgen, um die Kompetenzen anderer Berufsgruppen im Verkehrssektor ebenfalls besser sichtbar und vergleichbar zu machen. Ziel ist es, durch die Einbindung weiterer Berufsgruppen in den NQR nicht nur deren Qualifikationen zu würdigen, sondern auch die berufliche Weiterentwicklung zu fördern. Die staatlich zertifizierte Anerkennung durch den NQR wird zudem die Anrechnung bereits erworbener Kompetenzen in Zukunft deutlich vereinfachen.

Über den NQR

Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) ist ein achtstufiges System zur Klassifizierung von Qualifikationen in Österreich. Er orientiert sich am Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) und fördert Transparenz, Mobilität und Durchlässigkeit im Bildungs- und Arbeitsmarkt. Bisher gab es keine Einstufung der Verkehrspilot:innen. Die Einstufung in das Nationale Qualifikationsregister erfolgt durch die OeAD. Intensiv begleitet wurde dieser Prozess durch das BMIMI gemeinsam mit AK,ACA und vida.

Nähere Informationen:

https://www.qualifikationsregister.at/public/qualification/193/