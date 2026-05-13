SPÖ-Moitzi zu Unfallstatistik: „Jeder Unfall ist einer zu viel – Neue StVO bringt mehr Sicherheit auf unseren Straßen“

Wien (OTS) -

Angesichts der heute veröffentlichten Unfallstatistik 2025 von Statistik Austria betont SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi die Bedeutung der bereits beschlossenen StVO-Novelle: „Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, wie wichtig unser Beschluss der neuen Straßenverkehrsordnung war. Hinter jeder Unfall-Zahl stecken Menschen. Daher setzen wir uns auch weiterhin für mehr Sicherheit ein“, so Moitzi. ****

Besonders alarmierend sei der Anstieg bei Schwerverletzten sowie die hohe Zahl an Unfällen mit ungeschützten Verkehrsteilnehmer:innen wie Fußgänger:innen, Radfahrer:innen oder E-Scooter-Nutzer:innen. Besonders Kinder und Jugendliche sind betroffen: Fast jeder vierte E-Scooter-Verunfallte ist unter 14 Jahre. 92 Prozent der verunfallten 10- bis 14-Jährigen trugen am E-Scooter keinen Helm. „Seit 1. Mai gilt die Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer:innen bis 16 und E-Bike-Fahrer:innen bis 14. Städte bekommen außerdem die Möglichkeit, für mehr Verkehrsberuhigung zu sorgen. Ab Oktober gelten zudem neue Regeln für E-Mopeds, sie müssen runter von den Radwegen. All das trägt zu mehr Verkehrssicherheit bei“, erklärt Moitzi.

Das Ziel von Moitzi und der SPÖ: „Weniger Unfälle, weniger Verletzte und mehr Sicherheit für alle, die auf unseren Straßen unterwegs sind.“ (Schluss) mf/ls