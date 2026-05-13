  • 13.05.2026, 12:49:04
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  • OTS0117

LR Susanne Rosenkranz „Wenn der Notfall zur Kostenfalle wird“

Konsumentenschutz warnt vor Abzocke bei Haustürgeschäften

St. Pölten (OTS) - 

„Wenn es schnell gehen muss, bleibt oft keine Zeit für gründliche Recherche. Genau das machen sich einige wenige schwarze Schafe in der Notdienst-Branche zunutze“, erklärt Konsumentenschutz-Landesrat Susanne Rosenkranz.

Gemeinsam mit Isabella Mittelstrasser vom Verein Pro Konsument informierte Rosenkranz über illegale Praktiken bei Schlüsseldiensten und anderen Dienstleistern, welche die Notlage von Menschen ausnutzen: „Besonders tückisch ist, dass die Abzocke oft schon bei der Online-Suche beginnt. In akuten Notsituationen wie einem Heizungsausfall, Wasser- oder Fassadenschaden oder einer zugefallenen Tür handeln viele Menschen verständlicherweise unter Zeitdruck. Genau diese Situationen nutzen unseriöse Anbieter gezielt aus. Die Folgen sind bekannt: Überteuerte Anfahrtskosten, unnötige Zusatzarbeiten, massiver Druck zur sofortigen Barzahlung und Rechnungen in Höhe von mehreren hundert oder sogar tausend Euro für einfache Leistungen.“

Die Konsumentenschutz-Landesrätin warnt daher vor diesen Praktiken und ruft zu mehr Vorsicht und Vorbereitung auf. Viele greifen in der Not zum Smartphone und wählen den erstbesten Anbieter: „Die obersten Suchergebnisse sind häufig bezahlte Anzeigen. Das ist kein Qualitätsmerkmal, wird aber in der Stresssituation oft so wahrgenommen.“ Hinter professionellen Webseiten und scheinbar regionalen Angeboten stehen nicht selten überregionale Callcenter oder Vermittlungsplattformen, die mit überhöhten Preisen arbeiten. „Wer unter Druck gesetzt wird, sofort bar zu bezahlen, sollte besonders misstrauisch sein. Das ist ein deutliches Warnsignal“, so Rosenkranz.

„Speichern Sie sich seriöse, regionale Notdienste in Ihrem Handy ab. Wer vorbereitet ist, kann im Ernstfall ruhig bleiben und muss keine überstürzten Entscheidungen treffen. Prüfen Sie zudem, ob die Anbieter für ein vollständiges Impressum, eine reale Adresse verfügen.“ empfiehlt Isabella Mittelstrasser. Ebenso wichtig sei es, wenn möglich zu prüfen, ob es sich tatsächlich um einen akuten Notfall handelt oder ob eine Reparatur auch bis zum nächsten Werktag warten kann. Preise sollten jedenfalls vorab telefonisch geklärt werden, inklusive aller Zuschläge und Nebenkosten.

Rosenkranz empfiehlt, sich nicht zu einer sofortigen Barzahlung drängen zu lassen. „Im Zweifel sollte man lieber einmal mehr nachfragen oder Hilfe holen, als vorschnell zu zahlen. Mir ist wichtig zu betonen: Es gibt sehr viele seriöse Betriebe, die zuverlässig und fair arbeiten. Aber vor den unseriösen Anbietern müssen wir die Menschen schützen,“ betont sie abschließend.

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Christoph Bathelt
Pressereferent
Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz
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