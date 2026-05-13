„Gute Nacht Österreich“ über Donald Trumps Treffen mit Chinas Staatschef, die Oberösterreichische Hausordnung und Tiertransporte

Wien (OTS) -

Gespannt schaut die Welt auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Laut Trump werde hier „viel Gutes passieren“. Wie dann allerdings die Realität ausschauen wird, bleibt freilich offen. Peter Klien beschäftigt sich in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 15. Mai 2026, um 23.00 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON mit dem Zusammentreffen der beiden Staatsoberhäupter.

Dass man die österreichische Innenpolitik auch aus einer ganz neuen Perspektive betrachten kann, beweist Alfred Dorfer. In seiner Rolle als Gerichtsmediziner Dr. Wippler (im „Kommissar Rex“-Staffelfinale am 18. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1) seziert er in „Gute Nacht Österreich“ die heimische Parteienlandschaft und ihre Auswirkungen auf die Realpolitik.

Seit Jänner gilt in Oberösterreich eine landesweite Hausordnung. In 13 Punkten werden darin die Werte und Regeln für ein gemeinsames Zusammenleben festgelegt. Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber hat sich für „Gute Nacht Österreich“ auf eine Reise durch sein Heimatland begeben, um die Oberösterreicher:innen in puncto Hausordnung zu prüfen.

Wie Schlachttiere beim Transport behandelt werden, geht sprichwörtlich auf keine Kuhhaut. Innerhalb der EU gibt es zwar strenge Vorschriften, die werden aber zu wenig kontrolliert. Und wenn Tiertransporte die EU verlassen, sind die Bedingungen sehr oft katastrophal. Peter Klien beschäftigt sich mit einer dunklen Seite der Globalisierung, bei der allzu oft leider nur der Profit zählt.