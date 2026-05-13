EUROPE DIRECT Wien eröffnet im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Mit der neuen Einrichtung von EUROPE DIRECT Wien im Wiener Rathaus schafft die Stadt Wien eine direkte Verbindung zwischen der Stadt und Europa. Auf Initiative von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wurde damit eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an der Bürgerinnen und Bürger direkten Zugang zu Informationen über die Europäische Union erhalten und aktiv am europäischen Dialog teilnehmen können. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich.

„Gerade jetzt in schwierigen Zeiten brauchen wir mehr europäische Zusammenarbeit und Solidarität. Wien hat vom EU-Beitritt besonders profitiert und ist dadurch heute eine moderne und international vernetzte Metropole im Zentrum Europas. Gleichzeitig ist unsere Stadt zum europaweiten Vorbild in Sachen leistbares Wohnen geworden. Von daher ist es nur gut und richtig, die Kooperation mit der EU weiter zu verschränken und die Idee eines geeinten Europas zu stärken. Denn davon profitieren letztlich alle Wienerinnen und Wiener“, unterstreicht Bürgermeister Ludwig.

Wien verstehe sich als europäische Metropole, geprägt von Offenheit, kultureller Vielfalt und internationalem Austausch. Gerade rund um den Europatag und im Kontext des in Wien stattfindenden 70. Eurovision Song Contest unterstreiche die Stadt dieses Bekenntnis zu einem starken, geeinten Europa, so Ludwig.

Das EUROPE DIRECT Zentrum Wien ist einer von Europa-weit 400 regionalen EU-Info-Hubs, die die Europäische Kommission mitfinanziert. Der Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, Patrick Lobis, betont: „Europa sind wir alle. Es ist ein starkes Signal, dass die Stadt Wien in Kooperation mit der Europäischen Kommission mit EUROPE DIRECT den Bürgerinnen und Bürgern einen direkten Draht in Sachen EU bietet – ob im Rathaus, am Telefon, auf Social Media oder bei Veranstaltungen. Wienerinnen und Wiener treffen hier auf Ansprechpartner, die ihre Lebenswirklichkeit verstehen und ein offenes Ohr für ihre europäischen Anliegen haben. Dass die EU im Herzen Wiens nun noch sichtbarer ist, unterstreicht das große europapolitische Engagement der Stadt Wien.“

Als zentrale Anlaufstelle richtet sich das von der Europäischen Kommission kofinanzierte EUROPE DIRECT Wien an alle Bürgerinnen und Bürger – ausdrücklich auch an EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die in Wien leben. Das Angebot umfasst persönliche Information sowie regelmäßige Veranstaltungen, Diskussionen und weitere Formate zu europäischen Themen. Ein eigenes Infozentrum in der Stadtinformation im Rathaus ermöglicht niederschwelligen Zugang zu EU-Wissen mitten in der Stadt.

Darüber hinaus steht eine Hotline unter 01 4000 4030 zur Verfügung, über die Fragen rund um die Europäische Union direkt beantwortet werden. EUROPE DIRECT Wien soll im engen Austausch mit EU-Institutionen, Bildungseinrichtungen sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen stehen, um europäische Themen nachhaltig zu vermitteln. Ergänzend dazu ist EUROPE DIRECT Wien auch auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram aktiv, um insbesondere ein jüngeres Publikum gezielt anzusprechen. Ziel ist es, Europa nicht nur zu erklären, sondern konkret erlebbar zu machen.

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/bilder

Link zur Website: https://europainfo.at/edis/informationszentrum-wien/